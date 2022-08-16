《请回答1988》友情售后超赞！李东辉&郑好娟+柳俊烈+惠利，两队CP同伴听演唱会

美国歌手Billie Eilish时隔4年再次在韩国开唱，吸引了不少韩国本土的明星艺人前去。

在Billie Eilish演唱会的观众席上，歌迷们拍到了李东辉&郑好娟、柳俊烈&惠利这两对情侣的身影，4人一起去听了演唱会。 李东辉、惠利和柳俊烈曾经一起主演过大热韩剧《请回答1988》，是双门洞Line中的邻居兼好友，这部戏不仅让他们3人成了好友，惠利和柳俊烈也弥补「狗善CP」迷们破碎的心，戏外发展成了真的情侣。





而惠利和郑好娟私下也是好闺蜜。 两人不仅同龄，还都是跨界演员中的佼佼者，惠利是爱豆出身，郑好娟是模特出身，两人都凭藉不俗的演技在影视剧圈闯出了明堂。 去年10月，郑好娟亮相《刘QUIZ》时拿到了奖金，她就爽快地把这笔钱当做零用钱送给了惠利，惠利还在IG上发文感谢，大赞好友大方又帅气。 这则消息看得网友们好奇不已，这两人怎么就变成了闺蜜呢？ 虽然她们没有正面回应如何相识，但广大网友都猜测是李东辉介绍她俩认识的，毕竟「双门洞Line」的友谊可是从戏里延续到了戏外。



相差9岁的李东辉和郑好娟在2015年底公开认爱，至今已经交往迈入第7年，但是两人爱得相当低调，从没有在IG放上两人合照或对方的照片。 郑好娟斩获美国演员工会奖时，李东辉也首次破例PO女友照片，他在IG限时动态帮对方P上了一个金牌，笑翻全网。



而惠利和柳俊烈在《请回答1988》结束后也陷入了热恋，从2017年认爱之后低调稳定地交往多年，这一对CP从剧中走向了剧外，弥补了电视剧的遗憾，成为「狗善党」的春天。



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