这是拿错剧本了吗～《今日的网漫》当摩托车冲过来，竟是金世正抱南润寿躲开XD

男女主角竟然调换～这段情节太可爱了啦XDD

《今日的网漫》13日播出的第6集有个场面特别备受讨论，即两位新人编辑温心（金世正 饰）与具俊英的（南润寿 饰）的互动。

金世正在《今日的网漫》扮演柔道选手出身的「大力女」温心，第一集就徒手摔人、压制人，后续还背起南润寿饰演的具俊英，力量十分惊人。上周播出的第5集，温心和具俊英比赛跑，温心比较早到达，当她卷起裤管更是惊呆了具俊英，因为她是绑著负重沙包跑啊！



第6集温心不仅自告奋勇帮具俊英搬100本漫画书，在一部摩托车从旁呼啸而过时――竟是温心一把将具俊英拉近自己躲开！熟悉的爱情剧场景，男女主角角色竟然打破刻板印象调换了？被这样一抱的具俊英，也彷佛一般的爱情剧女主角一样，抚著心脏觉得小鹿乱撞。



不仅具俊英「心空」，一些网友也纷纷YouTube及Naver TV该片段下留言表示心动。留言如：「具俊英遇上温心怎么可能不心动呢？铁壁漫漫融化了呢！」「可能是因为阴影所以一开始比较冷漠，遇上温心内心应该会被疗愈～」「两个人化学反应爆发啊～好激动～」「（南润寿）在《恋慕》非常显眼，爱情剧演起来～」「南润寿好可爱！」

当然也有人吐槽这场面太老哏：「电视剧就是这样，路那么宽（摩托车）偏偏向男女主角骑过来。」另外也有人似乎是站另一个男主角石智亨（崔丹尼尔 饰）那边：「男主角不是崔丹尼尔吗？」「可是原作温心喜欢石智亨，只把具俊英当同事。」剧情里，石智亨本人也很好奇温心与具俊英是不是有什么啊！



顺带一提，第6集主旨大概是阐述「新人漫画家的坟墓」权编辑（梁炫民 饰）导致具瑟儿病倒，但权编辑也不是一开始就如此势利，Neon网漫也需要他的业绩才能生存。



下集第7集预告，Neon网漫就要从Neon主页上消失，总编张万哲（朴浩山 饰）想办法说服高层保留，具俊英助了力。除了这个危机以外，温心撞见了罗康南和其他漫画公司的编辑见面，讶异且心寒。要知道，罗康南所画的《九尾狐公主》是Neon网漫点阅第一的作品啊！

更曲折的是，温心对漫画家助手任东希的善意，演变成了任东希对指导中的新人漫画家申大陆（金道勋 饰）的恶意……

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