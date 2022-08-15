少女时代〈Forever 1〉MV中15周年Logo涉嫌抄袭东京迪士尼，导演发文道歉

唉……

「韩流女帝」少女时代15周年推出正规七辑《FOREVER 1》，主打歌〈FOREVER 1〉MV於8月5日公开，网友纷纷留言表达对歌曲与MV的喜爱，MV也於29小时短短时间破千万观看。



岂知，12日开始有日本网友在Twitter上发文质疑MV中的15周年Logo抄袭了东京迪士尼乐园15周年的Logo，和园区内的Logo雕塑更是雷同。此推文高达千则转推。



此事传到韩国，韩国网友批判SM娱乐「明明很有钱却抄袭」、「已经不是第一次抄袭了」，认为这样的抄袭非常明目张胆了也很丢脸。昨晚（14日）晚间MV导演申熙元（音译）透过所属工作室「storieswetell」IG帐号道歉：「连累到少女时代成员和SM娱乐，非常抱歉。」

「这次收到MV委托，从企划、舞台设计到一个小道具全部都包办，在这种情形下未经许可擅自借用了设计，对此感到羞愧且抱歉。」并承认在设计MV中的15周年Logo时，参考了多款设计却没有确认出处就直接沿用了。文末承诺未来在制作前会进行更澈底的调查，也再次向少女时代、SM及粉丝们道歉。

尚未知SM娱乐会如何处理此事，不过〈FOREVER 1〉MV仍能照常收看且观看率持续增加中，逼近2500万观看，甚至目前还是南韩、台湾及香港等YouTube分区音乐排行前三名。

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