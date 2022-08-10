《非常律师禹英禑》带动Netflix会员增长100万，制作公司怕朴恩斌变心殷勤给《恋慕》剧组送咖啡车

小鲸鱼的影响力真的太大啦！感谢代表当时的坚持啊~

《非常律师禹英禑》制作公司Astory的李尚白（音）代表近日接受采访时透露了请朴恩斌担任主角的原因。 李代表本人就很欣赏朴恩斌，作家出身的妻子也认为该角色适合阳光开朗、形象知性、发音清晰的演员，加上童星出身的朴恩斌演技扎实、在《李判史判》演过法官，更成为该剧的不二人选。



当时朴恩斌已排好档期要拍《恋慕》，但李代表不想换人，决定先等她拍完，笑著回忆道：「为防止她变心，经常给《恋慕》片场送去咖啡车。」朴恩斌去年也在个人IG上PO出Astory的咖啡车认证：



李代表本以为朴恩斌拍完古装剧会休息一段时间，没想到她立即投入《非常律师禹英禑》的准备工作，第一次剧本朗读会就令李代表大为惊叹：「结束后请她签了名。 是我的剧本集上唯一一位签名的演员。」



今年7月韩国盖洛普的调查显示，《非常律师禹英禑》以历代第一的数字高居无线台和有线台最喜爱电视节目第一位，超越《鬼怪》和《SKY Castle》的纪录。

Netflix的MAU（月活跃使用者数量）在最近5个月不断下降，直到《非常律师禹英禑》播出后迎来反弹。 大数据分析平台mobileindex本月7日透露，Netflix app上月MAU达到1212万，比前一个月增加了94万，与此同时没有播放该剧的另一OTT平台wavve只增长了6000 MAU。 Netflix在去年10月公开《鱿鱼游戏》时曾记录到1288万MAU，之后藉著《僵尸校园》的流行在今年内2月一度短暂回升，之后就一路下滑，直到6月29日《非常律师禹英禑》开播。



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