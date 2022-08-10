高人气长腿欧爸「安普贤」特别出演 Disney+ 《猎钻缉凶》，「池晟」双胞胎神默契各别寻找真凶，诈死获取「许城泰」联手合作！海松宅邸内鬼是她？

Disney+《猎钻缉凶》剧情播至第四集，除了网友讨论度再爆新高！最近曝光度超高的「安普贤」也特别出演《猎钻缉凶》海松集团二儿子！「池晟」展现双胞胎与生具来的默契，各别追讨真相，第三、四集演技再度大爆发！22年前的目击者「被自杀」却也因此让哥哥宋秀玄意外得知真正的目击者另有其人以及真凶肖像！弟弟河宇信在种种试探下，也成功获取「许城泰」一起合作计划，联手找出「阿达玛斯（ADAMAS）」！多线谜团都逐渐开始有了新发现～

（防雷警告！以下涉及透露剧情线索）





1.「安普贤」特别出演海松集团二儿子权民祖，意外身亡，死因不单纯！

曾主演《柔美的细胞小将》、《军检察官多伯曼》拥有收视好成绩及高人气的「安普贤」，在《猎钻缉凶》中饰演海松集团二儿子「权民祖」，也是殷惠秀（徐智慧 饰）的前男友。在第四集中，权民祖在权会长的记忆首度露面，权会长有意将海松集团掌门人的位置传承给民祖，但他不想跟父亲过著一样的生活，并且说「用血累积财富是犯罪，你要把我也变成罪犯吗？」拒绝父亲，随后即发生飞机失事意外身亡。而在这过程中权管家误以为宇信想将飞机失事事件写进自传中，百般阻挠，并在用语中露出破绽，因而让宇信发觉权民祖的死，并不是意外！



2.22年前命案真凶另有其人，凶手肖像是他？！Team A已悄悄盯上「宋秀玄」、「金瑞熙」

在证人金元重「被自杀」后，秀玄发现当初提供给他线索的社会部记者金瑞熙，其实是他的亲生女儿！在秀玄坚定的誓言一定要找出真凶后，瑞熙向他自爆自己才是当年的目击者，并画出当年凶手的肖像！小编看著肖像觉得长的比较像是Team A李组长(吴代焕 饰)，但看著看著又感觉像是海松集团长子「权贤祖」都是坏人样(笑)，而秀玄与瑞熙是否能在Team A的眼线下，成功找到真相呢？一起来期待吧！



3.「池晟」展现双胞胎神默契！在未告知对方的情况下，与时间赛跑，同时分别对22年前的真相展开搜索～精湛演技让网友直呼看的太过隐！

哥哥秀玄与22年前命案凶手李昌雨再度见面对质的火爆场面，两人之间的眼神交流，看的小编只想说…秀玄啊～那是你的亲生爸爸啊！（哭）



弟弟宇信在第三集开头假装吃了老鼠药诈死试探许城泰，以及第四集结尾上演密室逃脱，快被毒气毒死的痛苦表情，真的令人捏了把冷汗！这如此精湛的演技，更是网友间的高热度话题。

兄弟俩不约而同的在各自领域下为22年前继父命案找出真凶及证据，他们能够顺利与时间赛跑在剩下的16天内找出真相吗？



4.「阿达玛斯（ADAMAS）」原来藏在那！海松宅邸内鬼是她吗？

在第四集结尾，宇信冲回假火场要拯救有著听觉障碍的「尹秘书」，在快被毒晕时，意外找到「阿达玛斯（ADAMAS）」的藏身之所！宇信能够在时间内成功偷取吗？在期待之余，小编发现并推理，第四集中「尹秘书」的戏份不但更多，在某些时刻嘴角更是露出诡意的微笑，以及第五集预告中，她似乎与「权贤祖」有著不正常的关系？与权会长形影不离的尹秘书，会是推荐邀请宇信进入海松宅邸的神秘人物吗？她的动机又是什么呢？

随著四集播出后，剧情都有不错的多线进展，快节奏的剧情以及韩版容嬷嬷之称的权管家的演出，为整部推理悬疑多重谜团的气氛，带来些许轻松有趣的感觉！一起跟小编来期待接下来的剧情发展吧～

Disney+独家跟播《猎钻缉凶》每周三、四晚上11:00 上架新集数！

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