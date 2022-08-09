《韩星地带：逃脱任务》将在9月8日上线！「胆小鬼兄弟」刘在锡＆李光洙狂被吓，三人还互打巴掌XD

Disney+真人秀《韩星地带：逃脱任务》是《家族的诞生》、《Running Man》、《Busted！明星来解谜》等节目获得好评的制作组推出的新企划。

由「国民MC」刘在锡和李光洙、少女时代俞利组成「人类代表」，讲述的是在威胁人类的灾难中没有逃生出口的8个未来灾难模拟区，三人帮超乎想象的真实生存记的综艺节目。



据悉，每周根据故事变化的未知世界和爲了生存而在虚拟空间展开的成员们的特别冒险，同时将带来在现有综艺中从未见过的紧张感和趣味、壮观的场面，而且每集都会有特别的嘉宾加入，节目确定在9月8日上线。



今日（9日） Disney+ 台湾也公开首版中字预告，三个人以古装亮相，俞利：「这是什么？什么状况？」刘在锡：「这是哪里？」接著是为了生存而展开各种奔跑，还可以看到各种场景，像是丧尸出没、赌场、空旷的大楼、街道、枪战等，三人被吓到一直大叫，还出现互打巴掌的画面。最后...李光洙摊在地上喊：「我要弃权！」刘在锡：「你是为了躺在这里，才退出《Running Man》的吗？」短短几妙的预告，已经满满笑点啊 XD



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