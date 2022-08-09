朴恩斌下班路上被粉丝抓肩膀硬拉！始终保持微笑，竟还主动道歉

追星也该讲究礼仪吧！

《非常律师禹英禑》的热播让女主剧朴恩斌人气、知名度大爆，迎来事业巅峰，关於她的各种旧照、 旧影片也被翻出，其中一则就引爆了粉丝和网友们的不满。6月18日，朴恩斌出席了电影《魔女2》的舞台问候活动，结束之后她准备离开，周围挤满了粉丝，因为接下来还有工作安排，朴恩斌一边往外走一边和粉丝们简单地打著招呼。 大多数粉丝都紧守分寸，用眼神和欢呼问候朴恩斌。



此时突然有一只手伸了出来，刚好抓住了朴恩斌的肩膀，准备把她拽过去，该粉丝称想看她的脸，所以才伸手去抓，好在警卫员反应迅速，连忙出声制止。同时也是为了不让朴恩斌受到惊吓，并未出手阻拦而是用语言劝告。



와~어쩜 저렇게 대처 할수 있지?.

진짜 잘못하다가 다칠수 있는 상황인데ㅜ.

박은빈, 무례한 팬에 웃으며 대처하는 인성..퇴근길 아찔한 상황 (출처 : 헤럴드POP | 네이버 TV연예) https://t.co/o002OYL2gr pic.twitter.com/rRWmbkSDLX — 쩡이 (@JJ_950417) August 4, 2022

朴恩斌虽然肩膀被抓，但始终态度温柔，也许是觉得自己为粉丝们做得不够多，反而向该粉丝道歉，说了一句「不好意思」。相关影片曝光后也引发了不小的讨论，不少网友表示：「虽然明星靠人气吃饭，但某些人的行为已经越界了，根本不配叫粉丝。尤其是身体接触最令人不舒服，作为粉丝应该适可而止。」

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