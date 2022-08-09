高甜片段看不够！Disney+《黑话律师》李钟硕、润娥颜值智商全在线，看夫妻晒恩爱＆合体对抗黑势力太过瘾

Disney+韩剧《黑话律师》由李钟硕、润娥主演，从播出前就因为两位高颜值主角「饰演夫妻」而备受期待，观众期待的甜蜜画面当然不能少！虽然两人才刚度过结婚三周年纪念日，「三流律师」李钟硕就因为被冤枉而入狱，但润娥看似是温柔俏护士实而呛辣强悍人妻，无所畏惧地全力支持老公，其中穿插许多夫妻过去甜蜜回忆。一起来盘点两人高甜时刻，开心时最想与对方分享喜悦，在低潮时不离不弃的支持对方，是爱情没错了！ 这里是防雷线！







新婚日常超甜蜜！系领带、抢眼霜画面太美

首播就大放送李钟硕和润娥的「夫妻日常」，看两人从一早赖床、抢保养品、还有润娥帮忙系领带，简单的日常也是满溢的甜蜜，画面真的太美！



李钟硕想当爸！「公主抱」润娥滚床单

结婚三年，比起生活的甜蜜，更多时候是在面对现实（金钱）的压力。钟硕想升格当爸爸，润娥却担心家中负债累累，钟硕霸气「公主抱」抱起润娥，这才是观众想看的夫妻互动呀～



李钟硕入狱，润娥透过新闻温情喊话

在李钟硕冤枉入狱时，最感人的就是另一半不离不弃地支持他，无法会面的润娥，透过新闻转播和钟硕喊话，让在鬼门关前走一回的钟硕获得了一丝丝温暖，为两人美好的爱情哭泣。



从交往到婚后⋯润娥一直全力支持钟硕

钟硕的人生道路一直很不顺，在关键时刻总是运气特别差，但始终支持他、为他加油打气的人，就是润娥。考律师二次落榜，还不知道会重考几次，让钟硕忍不住向润娥提分手，但润娥拿出自己的存款，说会全力支持他，或许就是这股爱的傻劲让钟硕考上律师的吧！（笑）





李钟硕成功考上律师！用保险金求婚

几年的寒窗苦读重考后，钟硕终於成功考上律师，并成立自己的律师事务所，在保险金受益栏填上了润娥的名字，感激她这多年的支持鼓励，也向对方求婚，两人终於从情人成为夫妻。





16年的青春！9年朋友晋升恋人的故事

跟著主角们回忆过去，才发现原来钟硕和润娥是从好友晋升恋人！钟硕看著润娥被渣男伤痛了心，忍不住向对方表明自己心意，提出了交往，9年的朋友、交往4年、结婚3年，两人一起走过16年的青春，是风风雨雨都无法撼动的深厚感情。

当钟硕从「三流律师」黑化成「Big Mouse」，润娥还能依旧相信他如当年吗？钟硕独自面对监狱中的黑暗势力，而润娥冒著危险准备揭发九川医院财阀隐藏的秘密，看夫妻俩分隔两地却心系彼此一同战斗，也是另一种甜蜜啊！

Disney+独家跟播《黑话律师》每周五、六晚上 10:30 上架新集数！

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