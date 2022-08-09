高甜片段看不夠！Disney+《黑話律師》李鍾碩、潤娥顏值智商全在線，看夫妻曬恩愛＆合體對抗黑勢力太過癮

Disney+韓劇《黑話律師》由李鍾碩、潤娥主演，從播出前就因為兩位高顏值主角「飾演夫妻」而備受期待，觀眾期待的甜蜜畫面當然不能少！雖然兩人才剛度過結婚三週年紀念日，「三流律師」李鍾碩就因為被冤枉而入獄，但潤娥看似是溫柔俏護士實而嗆辣強悍人妻，無所畏懼地全力支持老公，其中穿插許多夫妻過去甜蜜回憶。一起來盤點兩人高甜時刻，開心時最想與對方分享喜悅，在低潮時不離不棄的支持對方，是愛情沒錯了！ 這裡是防雷線！







新婚日常超甜蜜！繫領帶、搶眼霜畫面太美

首播就大放送李鍾碩和潤娥的「夫妻日常」，看兩人從一早賴床、搶保養品、還有潤娥幫忙繫領帶，簡單的日常也是滿溢的甜蜜，畫面真的太美！



李鍾碩想當爸！「公主抱」潤娥滾床單

結婚三年，比起生活的甜蜜，更多時候是在面對現實（金錢）的壓力。鍾碩想升格當爸爸，潤娥卻擔心家中負債累累，鍾碩霸氣「公主抱」抱起潤娥，這才是觀眾想看的夫妻互動呀～



李鍾碩入獄，潤娥透過新聞溫情喊話

在李鍾碩冤枉入獄時，最感人的就是另一半不離不棄地支持他，無法會面的潤娥，透過新聞轉播和鍾碩喊話，讓在鬼門關前走一回的鍾碩獲得了一絲絲溫暖，為兩人美好的愛情哭泣。



從交往到婚後⋯潤娥一直全力支持鍾碩

鍾碩的人生道路一直很不順，在關鍵時刻總是運氣特別差，但始終支持他、為他加油打氣的人，就是潤娥。考律師二次落榜，還不知道會重考幾次，讓鍾碩忍不住向潤娥提分手，但潤娥拿出自己的存款，說會全力支持他，或許就是這股愛的傻勁讓鍾碩考上律師的吧！（笑）





李鍾碩成功考上律師！用保險金求婚

幾年的寒窗苦讀重考後，鍾碩終於成功考上律師，並成立自己的律師事務所，在保險金受益欄填上了潤娥的名字，感激她這多年的支持鼓勵，也向對方求婚，兩人終於從情人成為夫妻。





16年的青春！9年朋友晉升戀人的故事

跟著主角們回憶過去，才發現原來鍾碩和潤娥是從好友晉升戀人！鍾碩看著潤娥被渣男傷痛了心，忍不住向對方表明自己心意，提出了交往，9年的朋友、交往4年、結婚3年，兩人一起走過16年的青春，是風風雨雨都無法撼動的深厚感情。

當鍾碩從「三流律師」黑化成「Big Mouse」，潤娥還能依舊相信他如當年嗎？鍾碩獨自面對監獄中的黑暗勢力，而潤娥冒著危險準備揭發九川醫院財閥隱藏的秘密，看夫妻倆分隔兩地卻心繫彼此一同戰鬥，也是另一種甜蜜啊！

Disney+獨家跟播《黑話律師》每週五、六晚上 10:30 上架新集數！

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今夏最夯《IN THE SOOP：友情旅行》和朴敘俊、BTS V一起享受旅行時光、tvN最新強檔懸疑劇《獵鑽緝兇》和池晟與徐智慧一起尋找兇器撕開真相、由李鍾碩＆潤娥主演的《黑話律師》以惡制惡為生存而戰！

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