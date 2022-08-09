成员们通知录影时的服装是《Party》活动期造型！少女时代秀英「因看错群组讯息」变成了「魔术师」

少女时代日前以完整体出演综艺《惊人的星期六》，真的整集都是笑点啊～！

录制之前，她们在群组通知录影要穿得像《Party》活动时的造型，而秀英看成了「Party造型」，所以她穿了燕尾服，在节目中还一直被笑像是魔术师 XD。



此前，新专辑《FOREVER 1》记者会时，成员们都穿著黑色、白色，结果...孝渊穿了亮粉红色。Tiffany：「明明说今天的服装是黑色和白色，但是孝渊站在中间穿了一个亮粉红色。」秀英还反击：「明明在群组说了背板是热粉红色，孝渊根本没有好好看讯息。」孝渊自己也说：「如果我这件衣服背面是黑色的话，成员们会让我转过去坐著。」

总是有人「穿错」衣服，这也让网友纷纷表示：「难怪秀英一个人的颜色和风格都不一样」、「俞利每次出错，都会被人埋没 哈哈哈哈」、「造型师们爲了这次活动，还不如先建个群组聊」、「因为成员很多，所以讯息很多吗」、「大家能不能好好看讯息，我要疯了，真的好可爱」、「她们自己见面的时候会有多好笑」、「能理解为什么看错了，所以更搞笑」、「看到秀英在《惊六》被笑是魔术师的时候，我真的笑到流泪」、「真正的少女时代，超级有趣」等等。



最后...还是要推荐一下大家去听这次的主打歌《FOREVER 1》啦！

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻