BTS柾国给「同龄朋友」吕珍九送上咖啡车！吕珍九：「你的脸蛋、音色、舞姿和应援都让人感动」

7日，BTS防弹少年团柾国为正在拍摄电影《同感》的吕珍九送上了应援咖啡车。

咖啡车上方布条写著「提前祝贺吕珍九演员的生日，为电影《同感》的工作人员＆演员们应援 - BTS 柾国 -」左边的写著「导演 Nim 请多多关照我们珍九， - 珍九的朋友柾国 -」右边则写著「金勇...已经很帅了」贴纸则印著「你的脸蛋让人感动！珍九呀同感吗？哦同感」。



而吕珍九也在 IG 公开认证照，并写下：「你的脸蛋、音色、舞姿和应援都让人感动，柾国呀同感吗？哦同感，谢谢你 咕呜呜 呜呜 呜呜」。两位都很有 Sense 啊 XD



两人是多年的好友，都曾为彼此应援过！大家一定都很好奇他们怎么认识的吧？吕珍九曾在采访中透露过：「柾国原本是我朋友的朋友，那位朋友不是演员也是不是爱豆，是通过他认识柾国的。刚好我们是同龄人，就自然而然地敞开心扉了，我之前（在演艺圈）都没有同龄的朋友，所以一直很好奇会是什么感觉。我和柾国的性格也很相似，很合得来。」



另外，电影《同感》由吕珍九、赵怡贤、金惠奫、罗人友、裴仁爀主演，讲述以偶然的机会通过无线对讲机进行沟通的男女，在各自生活的时代发生的爱情和友情的故事，是一部穿越时代的青春爱情电影，已在5月开拍，预计在本月杀青。



Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻