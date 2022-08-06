喜剧组合无误啊～权相佑携新剧《危机的X》爆笑回归，同场还有成东镒、林世美、李伊庚、朴真珠

再加上《海盗2》导演、《SNL Korea》编剧啊XDD

wavve最新原创剧《危机的X》已开始展开宣传，预告全新一档爆笑喜剧即将来临。

《危机的X》情改编自「A大叔」的散文随笔《因为是大叔，所以很痛》，讲述自认平凡的「a大叔」，却在某天体认到自己成了雷击乞丐（类似一夜暴穷，暴发户的相反词），而且身体已老化不如以往，觉悟的他开始拚命生活，是部描述寻常人心酸的现实喜剧。

「a大叔」由权相佑饰演，预告中他因为投资股票获利而忍不住兴奋，一面喊著300亿想赚大钱，一面又幻想著自己能升职为部长，殊不知很快就被炒鱿鱼，股票还大跌75%。悲痛至极的a大叔因为压力的关系，被医师许浚（成东镒 饰）诊断头顶有了圆形秃。





a大叔妻子（林世美 饰）看著a大叔颓废只能安慰他，不过a大叔很快就接到了新公司延揽邀请，还是副社长位置！来到了新兴小公司「卢西多」就职，从理事到社长（李伊庚、朴真珠、申譞洙等人饰演）「都不平凡」，他在公司还有一段磨合之路要走。



「不要害怕！我能做到！」a大叔那么勉励自己。预告最后公开了一段a大叔颓废期间准备二度就业的情景，他在面试时展现MZ世代的感性来场舞蹈，场面相当尴尬XDD（难道是宿醉？）



▼预告片



目前公开的海报以「卢西多」为主，a大叔被Andy郑（申譞洙 饰）、金代理（朴真珠 饰）石浩（柳渊硕 饰）和佑镇（李伊庚 饰）包围，场面看起来相当欢快，不过最上头字句竟写著「自请退职」、「股票年糕」（股票大跌之意）、「房价暴涨」与「X好了」，标明了a大叔吃过的苦。a大叔能熬过一切打击，如海报的模样在卢西多展开人生第二幕吗？



阵容包含权相佑、林世美、成东镒、朴真珠与李伊庚，在加上电影《海贼：鬼怪的旗帜》（海盗2）金廷勋导演与情境节目《SNL Korea》郭允京编剧，根本就是「熟悉的喜剧组合」，看完预告的网友们也纷纷表示期待这部久违的爆笑韩剧，留言几乎都会提到权相佑：「权相佑太好笑了ㅋㅋㅋㅋ」「权相佑就在我笑点上ㅋㅋㅋㅋ」。

《危机的X》将在9月2日星期五首播。

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