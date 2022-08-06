《非常律师禹英禑》自我介绍的落落长台词还有剧名到底怎么来的〜文智媛作家亲自说明原因

近来话题最高的ENA电视剧《非常律师禹英禑》受到广大观众们的喜爱，关於为何取了这个剧名，还有每次禹英禑出场时都要自我介绍的固定台词怎么来的，由作家文智媛亲自来为大家解答。

电视剧《非常律师禹英禑》每一集都有著震撼人心又令人产生共鸣的故事，以及许多名台词，加上许多演技派的演员参与演出，每一集都创下收视佳绩。日前在Naver Post上公开的一段访问中，《非常律师禹英禑》的文智媛作家提到了为什么这次的作品要如此取名。



韩文原名中用的是「이상한」（一般翻译为「奇怪的」），作家也特别说明因为她觉得「奇怪的」这个词，用来说明行为举止与一般人不太一样的禹英禑这角色其实非常适合，大部份「奇怪的人」可能会让多数人感到紧张甚至害怕，也可能造成一些问题，但也会就此改变我们所生活的世界，成为更加丰富，更加有趣的地方。



还有在电视剧中禹英禑每次自我介绍时所说的一句落落长固定台词：「我叫禹英禑，正著念倒著念都一样，黑吃黑、多伦多、石榴石、文言文、盐酸盐、禹英禑。」（中文翻译采用谐音与韩文台词字义不同）作家提到这是她三年前在构思这部电视剧时，走在路上所想到的。她希望给主角取名上有这样的特性，而每当剧中出现这句台词时，让文作家总想起三年前那天的心情，觉得相当愉快。



被问到这部作品想要展现什么样的讯息呢？文作家表示，虽然觉得这不是一部全面展现某种讯息的电视剧，但如果真的要有一个主题的话，应该是「尊重多样性」这样的吧！

许多人也看过文智媛作家的电影作品《证人》，同样也是描述患有自闭症谱系的高中女生，连基本沟通可能都有些困难，如何在律师的耐心引导下，成为一个能够出庭作证，清楚说明真相的目击证人。片中女主角金香起的表现也可圈可点，文智媛作家更是以此剧本获得了剧本大赛中的大奖。



作家也表示自己在《证人》中接触到了自闭症谱系的相关知识，也对此产生了兴趣。虽然自己身边没有这类疾病的患者，但作为作者，她认为必须对自闭症进行最基础的理解，避免在塑造角色时有错误的呈现。



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