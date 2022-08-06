【K社韩文小百科】辣眼睛！韩国闹市区惊现「比基尼」机车CP，男生半裸女生暴露泳装

一对骑著机车的比基尼男女引爆了全韩网的热议。

某日，首尔上空飘著阵阵大雨，行人们匆忙地走在街上，此时这一幕震惊了所有人，一对男女以极其清凉的装扮骑著机车飞奔在街头，男生上半身半裸，下半身穿著牛仔裤。 女生则穿著布料极少的比基尼，从背后看去，女生的整个臀部都暴露在外，视觉效果很惊人。



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很快相关影片、照片就在韩网上传播开来，引发广大网友的讨论，众人留言称：「辣眼睛」、「我刚刚看到了什么」、「当时我在现场，大发」、「个人自由」等等。 据悉，这对CP并非第一次以比基尼造型骑车出街，网路上已经发现当事女生穿著其他颜色比基尼坐在机车后座穿梭於市区的影片，有人指出是为了拍影片上传才故意这样穿。

据朝鲜.com透露，男性为是YouTube博主BOSS J，有著30年的驾车经验，他自称是想要向民众展现自由自在驾驶机车的面貌，车速控制在了20-30km/h左右。 而比基尼女生则透露：「想要展现毫不打扮的样子。 」

此事已在韩国火速发酵，警方介入了调查，有专家表示两人或涉嫌「轻犯罪」，在公开场合公然露出身体重要部位而引发他人羞耻心、不快感等将可能被处以10万（韩币）以下的罚款。

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