《非常律師禹英禑》自我介紹的落落長台詞還有劇名到底怎麼來的〜文智媛作家親自說明原因

近來話題最高的ENA電視劇《非常律師禹英禑》受到廣大觀眾們的喜愛，關於為何取了這個劇名，還有每次禹英禑出場時都要自我介紹的固定台詞怎麼來的，由作家文智媛親自來為大家解答。

電視劇《非常律師禹英禑》每一集都有著震撼人心又令人產生共鳴的故事，以及許多名台詞，加上許多演技派的演員參與演出，每一集都創下收視佳績。日前在Naver Post上公開的一段訪問中，《非常律師禹英禑》的文智媛作家提到了為什麼這次的作品要如此取名。



韓文原名中用的是「이상한」（一般翻譯為「奇怪的」），作家也特別說明因為她覺得「奇怪的」這個詞，用來說明行為舉止與一般人不太一樣的禹英禑這角色其實非常適合，大部份「奇怪的人」可能會讓多數人感到緊張甚至害怕，也可能造成一些問題，但也會就此改變我們所生活的世界，成為更加豐富，更加有趣的地方。



還有在電視劇中禹英禑每次自我介紹時所說的一句落落長固定台詞：「我叫禹英禑，正著念倒著念都一樣，黑吃黑、多倫多、石榴石、文言文、鹽酸鹽、禹英禑。」（中文翻譯採用諧音與韓文台詞字義不同）作家提到這是她三年前在構思這部電視劇時，走在路上所想到的。她希望給主角取名上有這樣的特性，而每當劇中出現這句台詞時，讓文作家總想起三年前那天的心情，覺得相當愉快。



被問到這部作品想要展現什麼樣的訊息呢？文作家表示，雖然覺得這不是一部全面展現某種訊息的電視劇，但如果真的要有一個主題的話，應該是「尊重多樣性」這樣的吧！

許多人也看過文智媛作家的電影作品《證人》，同樣也是描述患有自閉症譜系的高中女生，連基本溝通可能都有些困難，如何在律師的耐心引導下，成為一個能夠出庭作證，清楚說明真相的目擊證人。片中女主角金香起的表現也可圈可點，文智媛作家更是以此劇本獲得了劇本大賽中的大獎。



作家也表示自己在《證人》中接觸到了自閉症譜系的相關知識，也對此產生了興趣。雖然自己身邊沒有這類疾病的患者，但作為作者，她認為必須對自閉症進行最基礎的理解，避免在塑造角色時有錯誤的呈現。



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