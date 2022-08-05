李世荣梦到「偶像」IU还给她电话号码！最后因为闹钟响醒来，让她表示：「我真的很生气」

4日，经纪公司 Prain TPC 在官方 YouTube 频道公开李世荣问与答的影片。

当中，李世荣被问到「最近的梦？」她回答：「最近我梦见了 IU Xi，IU 跟我离得非常近，好像是在什么拍摄现场，她给了我她的电话号码...？沈浸在这种感觉中，我感到非常幸福！但这时闹钟响了我就醒来了，我很生气来著。」



而李世荣本来就是 IU 的超级粉丝，之前她曾表示：「希望能和 IU 合作，虽然从以前开始就期望合作，但是到现在都还没有实现。合作歌曲可能有点困难，如果能有演技方面的合作就好了，展现 womance（姐妹情）的题材也不错，我会一直支持 IU。」



另外，李世荣和李升基主演的新剧《依法相爱吧》将在9月5日首播，该剧讲述被称为怪物天才的前职检察官，现为建筑主的「金正浩」，与17年知己的四次元律师「金宥利」，在法律事务所兼咖啡厅的「Law Cafe」店里展开了一场心动指数最高的法律界罗曼史。



她在剧中饰演尽全力的充满杀气的四次元律师「金宥利」一角，预计将展现演技人生中最华丽的时尚和充满活力的魅力。公开的最新剧照是金宥利突然辞职祝贺派对现场，她看到「祝贺你辞职」的大型布条后，吓了一跳；而黄代表（金元海 饰）则笑得合不拢嘴，究竟辞职前金宥利最后会留下什么话，主导惊喜的黄代表的真心会是什么？令人好奇！



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