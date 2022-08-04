《紧急迫降》在韩上映首日票房冠军！老么任时完变身恐攻嫌犯~演技受李炳宪及宋康昊肯定！

斥资275亿韩元打造的前所未见灾难巨作《紧急迫降》，8月3日在韩上映后，首日即以超过35万观影人次空降韩国票房冠军！《紧急迫降》故事叙述一架飞机在28000英尺高空，遭遇难以想像的生化攻击，不但使得陆地上的人们和飞机上的乘客命悬一线，这架飞机的降落存亡更影响美日韩等全世界的命运，而所有人试图在这前所未见的灾难中找到生机！

《紧急迫降》集结坎城影帝宋康昊、坎城影后全度妍、李炳宪、金南佶、任时完、朴解浚、金素辰等华丽卡司，以扣人心弦的精湛演技，完美表现出身处灾难中的人们复杂的心境和真实的情绪，加上逼真的机内灾难场景，以及陆地上刺激的冲突追击场面，都令观众直呼是前所未见的灾难巨作，全程高潮紧张到无法呼吸。一字排开的华丽演员阵容，令人留意到的是一项是演艺圈被视为「乖乖牌」的任时完，在《紧急迫降》中将诠释一名恐攻嫌犯，导演也提到了为何选择外型可爱温柔的任时完。



韩在林导演表示：「其实这选角的灵感是源自美国2017年的拉斯维加斯枪击案，我认为那也是一次恐攻事件，是场灾难。搜寻关於那名恐攻嫌犯的资料后，发现他其实非常平凡，家庭状况也很普通，而且其实他哥哥比他还关心枪械相关的事。因此我希望能以十分平凡的人物来带出《紧急迫降》的故事。」导演表示因为参考了这起事件后，他才决定请形象一直很好的任时完来担纲这个角色。偶像团体出身，出道12年的任时完，藉由《未生》、《他人即地狱》、《正义辩护人》、《不汗党：坏家伙们的世界》等作展现精湛的演技，成为众所公认的实力派演员，而许多观众观赏完《紧急迫降》后，都对任时完疯狂的演技惊叹不已，还说以后若看到任时完可能会感到害怕。



李炳宪这次在《紧急迫降》中饰演一名带著女儿搭机的乘客，在电影中和任时完有多场精彩对手戏，而任时完精彩的表现也令李炳宪惊艳不已，他表示：「真的觉得那样的人物非常可怕，是会带给他人不幸的角色，而任时完演员则完美呈现和那个角色相符的表情和眼神，觉得和他对戏时产生了很棒的演技默契。」而对於私底下的任时完，李炳宪则说：「任时完演员平常的模样完全跟电影里不一样，他非常可爱又很爱问问题，常问一些令人无法轻易回答的问题，也让我必须思考很多，是很可爱的后辈，偶尔会和他见面一起吃饭喝酒。」而在《紧急迫降》中饰演资深刑警的宋康昊，则曾和任时完合作过电影《正义辩护人》，对於二度合作的任时完，宋康昊不吝赞赏：「任时完演员透过《正义辩护人》正式於大银幕出道，从那时候就展现很不寻常的演技能力！」并将本片中的任时完比作《犯罪都市2》的孙锡求！年度灾难巨献《紧急迫降》8月12日即将在台上映！



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