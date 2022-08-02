《非常律师禹英禑》本周迎来「社内恋爱」！若「鲸鱼CP」在IG上「秀恩爱」，郑律和权律的反应太过真实XD

齁～小情侣了不起，最喜欢看这种戏码了！

ENA话题作《非常律师禹英禑》於上周播出第9集和第10集。英禑（朴恩斌 饰）毫无隐藏向著浚浩（姜泰伍 饰）的心，浚浩也向英禑表白心意，两人更在第10集结尾迎来初吻，让不少观众表示：「这是近期内看过最感人的吻戏了ㅠㅠ」

在第11集预告中，还可以看到可爱的「鲸鱼CP」谈起「社内恋爱」，浚浩幸福的表情完全藏不住，两人就算隔著百叶窗也要「触碰」彼此，甜度爆表，让人忍不住想要赶快看到这一集。



继上次的「若英禑和浚浩有IG，他们会分享这些内容吧」后，官方再推新作！（笑）英禑在IG分享「约会清单」，计画著暑假要去济州岛看鲸鱼。浚浩回覆：「我去查查济州饭卷美食店」，并不忘带上「鲸鱼」的符号。明锡（姜其永 饰）则留言：「禹英禑律师没有暑假」XD



接著是浚浩的IG，他放上自己住处大门外的一隅，并留言：「2022年夏天,,,某一晚（注：就是和英禑迎来初吻的那一晚）」这种想要大声炫耀却又想太高调的心情，不就是恋爱中的人常出现的反应吗！结果，敏宇（朱钟赫 饰）留言：「什么啊」他果然是最迟顿的人XD

喜欢他就要对他好！不管看几次这个片段都觉得超可爱～～～

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