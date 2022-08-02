《非常律師禹英禑》本週迎來「社內戀愛」！若「鯨魚CP」在IG上「秀恩愛」，鄭律和權律的反應太過真實XD

齁～小情侶了不起，最喜歡看這種戲碼了！

ENA話題作《非常律師禹英禑》於上週播出第9集和第10集。英禑（朴恩斌 飾）毫無隱藏向著濬浩（姜泰伍 飾）的心，濬浩也向英禑表白心意，兩人更在第10集結尾迎來初吻，讓不少觀眾表示：「這是近期內看過最感人的吻戲了ㅠㅠ」

在第11集預告中，還可以看到可愛的「鯨魚CP」談起「社內戀愛」，濬浩幸福的表情完全藏不住，兩人就算隔著百葉窗也要「觸碰」彼此，甜度爆表，讓人忍不住想要趕快看到這一集。



繼上次的「若英禑和濬浩有IG，他們會分享這些內容吧」後，官方再推新作！（笑）英禑在IG分享「約會清單」，計畫著暑假要去濟州島看鯨魚。濬浩回覆：「我去查查濟州飯捲美食店」，並不忘帶上「鯨魚」的符號。明錫（姜其永 飾）則留言：「禹英禑律師沒有暑假」XD



接著是濬浩的IG，他放上自己住處大門外的一隅，並留言：「2022年夏天,,,某一晚（註：就是和英禑迎來初吻的那一晚）」這種想要大聲炫耀卻又想太高調的心情，不就是戀愛中的人常出現的反應嗎！結果，敏宇（朱鐘赫 飾）留言：「什麼啊」他果然是最遲頓的人XD

喜歡他就要對他好！不管看幾次這個片段都覺得超可愛～～～

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