[分集剧情]《黑话律师》请叫他九命怪猫！李钟硕遭陷害又是车祸又栽赃成毒贩Big Mouse！究竟是福还是祸（EP2）

[有雷] 《黑话律师》李钟硕虽从严重车祸中奇迹生还，却立刻被捕入狱，令太太润娥与岳父措手不及，新闻甚至大肆公开他就是犯下多起案件的天才毒品诈骗犯Big Mouse！所有人纷纷猜测他的真实身份，难道将错就错才是上策？

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《黑话律师》正拿著行车纪录器档案要去见检察官的朴昌浩（李钟硕饰），却疑似喝了被下药的饮料而发生严重车祸，奇迹生还的他本想继续自己的行程，但手机与关键证据以及整辆车都已被销毁，在医院的他也立即被警察以吸毒罪名逮捕。正当薇瑚（润娥饰）与父亲感到震惊时，警方更在朴昌浩办公室中搜出了几十亿的现金、金条、枪枝以及毒品，罪证确凿立即被移送至最危险的九川监狱。



当然他再度见到了「九川医院杀人案」中那三位杀人嫌犯VIP，他们恨不得整死朴昌浩，原本打算将他吊死，没想到却接到好友孔之勋（杨胜元饰）从外部来电表示「朴昌浩就是Big Mouse，杀了他就拿不回资金」，於是几乎昏厥的朴昌浩又被救回。分发到一个有Big Mouse粉丝的房间，杰利（郭东延饰）立刻上前来表达自己的崇拜之心。



在狱中的朴昌浩束手无策，走到哪都被质疑到底是不是Big Mouse，同时他也担心外面的状态，原本要他帮忙的市长也正在划清界线，虽然他的律师好友、太太与岳父正在积极介入调查真相，他仍感到自己势单力薄，甚至写好了遗书打算做出极端的选择。同房的囚犯提醒他，自杀未遂的话会永远活在残疾中，不过聪明的他想到四周都是极大恶人，藉由别人的手来结束生命不是更好？



朴昌浩刻意惹怒之前找他麻烦的老大，把汤饭倒在他头上还狂用餐盘打他的头，没想到从没打过人的朴昌浩拳头却力大无比，一拳打倒了老大。朴昌浩又继续招惹一位杀了9人的变态杀人狂，没想到在杀人狂前提起母亲话题，却意外让他跪地痛哭。因此朴昌浩成了监狱中的风云人物，人人开始相信他应该就是Big Mouse。但他还是想要结束生命，听说日前有人越狱被枪杀了，令他也鼓起勇气逃狱！究竟他越狱的下场如何呢？



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