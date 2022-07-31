《非常律师禹英禑》其实「李浚浩」每次靠近「禹英禑」时内心都有波动！下巴肌肉出卖了他的心思XD

《非常律师禹英禑》全员演技都在线，男主角姜泰伍的下巴都很有戏。

作为整部剧LOVELINE的搭档，禹英禑（朴恩斌 饰）和李浚浩（姜泰伍 饰）之间的粉红氛随著女主的主动试探而将暧昧氛围推上了顶点，其实早从第一集开始，李浚浩就有意无意地在意著禹英禑，带动了看剧的观众们的心，希望两人早日戳破那层窗户纸，走上幸福的花路。

有细心的观众发现每次李浚浩靠近禹英禑时都会咬紧后槽牙，不知道是因为紧张还是什么其他原因，总之连下巴的肌肉都在用力。



哪怕「小鲸鱼」不在身边，李浚浩听到友人在说禹英禑的坏话，也很不开心地咬了咬后槽牙，此时内心一定是生气的吧。



经典的地板摔场景里，李浚浩又狠狠地咬了后槽牙。难道内心是在克制，告诫自己千万不能亲下去？？？天知道，此时观众是有多么希望你俩能够顺势而为BOBO一下！



강태오 어금니 꽉 깨물어 pic.twitter.com/bsKAqxFLX3<;/a> — 무일 (@ymumuilang) July 12, 2022

听到英禑说想要摸他并数自己心跳，以此来确认是否喜欢自己之后，李浚浩依旧做了同样的动作。 是在伤心女主竟然如此懵懂不了解爱情吗？



咬紧后槽牙的动作+深邃的眼神，试问哪个女生看了不迷糊？ 难怪观众们会说：「这是最让我心动的一个动作」。



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