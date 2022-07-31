《非常律师禹英禑》结束了看什么？ENA下半年强推这4部

《非常律师禹英禑》绝对是有线台ENA的功臣。

在《非常律师禹英禑》开播之前，有多少人知道ENA呢？ 然而这部剧播出之后，ENA的名声水涨船高，广大剧迷们也开始期待起它之后的作品了。 今天就来看看接下来都有哪些电视剧要和观众们见面。



丁一宇&Yuri《Good Job》

曾在《打包袱：盗取命运》中有过合作的丁一宇和Yuri二度合作，该剧讲述了过著财阀和侦探双重生活的超级财阀侦探和贫穷女人之间的罗曼史。 丁一宇将饰演某集团的会长，同时也是侦探事务所的侦探。 出生财阀+天资聪颖，丁一宇饰演的男主随著年纪的增加，变得越来越优秀，并且拥有一颗善良的心。 男主角不光双商超高，武力值也非常强劲——因为从小习武和喜欢各种运动。 Yuri饰演的女主则是男主经营侦探事务所的助理、秘书和厨师——男主「贴身管家」。 而且不光如此，女主还有一项「超能力」，那就是她还是一位超视力者，能看到的东西比常人多很多。 贵公子+贫穷女的老梗，不知道会拍出怎样的新意呢？ 该剧预计於8月开播。



崔始源&李多熙《冻死的爱情》

大长腿CP的组合！！在视觉效果上就已经为剧加分了。 这是一部讲述夹杂著酸甜苦辣咸的现实恋爱的爱情罗曼史。 李多熙多以干练富家姐姐风示人，崔始源这些年经常演搞笑角色，两位演员的合作会是什么画风，让人十分好奇。



蔡钟协&朴诚雄《我把社长解锁了》

该剧改编自同名网漫，讲述39岁的大企业CEO死后变成一部手机，准备就业的大学生寅成捡到这部手机后发生的故事。 朴诚雄有一种独特的味道，一本正经中带著点无厘头，这次变成手机，和新秀蔡钟协合作，不知道会擦出怎样的火花呢？？



《新兵》

改编自同名动画，以军队为背景，讲述了新兵入伍后发生的各类爆笑故事，已於7月23日开播，以真实的故事引起了广大韩国男星同胞们的共鸣。



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