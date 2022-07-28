睽违三年IU今年9月首尔再开唱！韩国女歌手中首位站上奥林匹克主场馆！

刚踏上坎城影展红毯，IU又将缔造新纪录！IU所属公司EDAM表示，她将於9月17日与18日两天於首尔松坡区蚕室综合运动场奥林匹克主竞技场举办专场演唱会《The Golden Hour：在橙色太阳下》。

一向以宠粉知名的IU本次在《The Golden Hour：在橙色太阳下》将带来更多不一样的舞台来报答粉丝，并且让大家共同度过的时光成为幸福的记忆瞬间，除了演出日期特别选在IU出道日期9月18日以外，本次演出更别具意义的是，IU将成为韩国女歌手中，站上奥林匹克主竞技场馆进行演出的第一人。



日前透过官方SNS公开了本次演唱会的主视觉海报，象徵著自由飞翔的《The Golden Hour》，IU独特的礼兵造型加上色调强烈的海报令粉丝们感到相当期待。IU的专场演唱会一向送上值回票价的表演，除了多首热门歌曲连续演出之外，也总会推出特别舞台让观众们看见更多元的IU，於是她的演唱会总是一票难求，评价非常高。而这次《The Golden Hour：在橙色太阳下》也是继2019年的《Love，poem》以来睽违3年再度举办的演出，相信韩国海内外的粉丝们都相当期待。



2019年的《Love，poem》在售票开卖1分钟就已经完售两日场次的所有门票，本次想必又是一场激烈抢票大战。IU也在2周前透过YT公开了粉丝LILAC应援法，当时大家应该就已猜测到她即将公布演唱会消息了吧！



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