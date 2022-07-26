许城泰来《惊人的星期六》要求「不要坐在太妍旁边」，原来是因为太害羞！不敢直视握手也不知所措～

Taenggu太妍真的在《惊人的星期六》搜集好多明星粉丝！话说许城泰本人跟演戏反差也太大XD

tvN全新水木剧《猎钻缉凶》（Adamas）即将上档，演员阵中的许城泰（饰演崔总管）和李秀敬（饰演金瑞熙）上周六（23日）来到节目《惊人的星期六》宣传，开场就有相当有趣的场面。

MC Boom透露许城泰事前拜托了作家和PD「不要让他坐在太妍旁边」，许城泰想回答这个问题，却紧张到狂冒汗、拿著手持电风扇狂吹，被Boom吐槽：「不好意思，请问那是手持麦克风吗？」旁边的人也看见他的手直发抖。



「不是什么大问题，因为在众多歌手，她是唯一……很久以前就是她的粉丝。」许城泰解释自己从李炳宪和郑雨盛主演的电视剧《雅典娜：战争女神》（2010）听到了OST〈我爱你〉，查了之后得知是少女时代的太妍便很惊喜，自此成了太妍粉丝。



太妍听了又惊又喜，旁人就拱他们俩正式打招呼，结果许城泰被朴娜勑发现视线都往地上看，许城泰连忙挥挥手：「我无法直视她……」



许城泰还说自己因为是INFJ，会重复听爱上的那首歌。太妍听了更开心了，因为己也是INFJ，INFJ还是全球少见的2%少数人呢！众人又开始七嘴八舌拱他们握手，许城泰很不好意思擦了擦手才上前。



许城泰握完便手足无措，手腾空甩著甩著，太妍看了又笑出来。Boom祝福这对粉丝与偶像能在节目变更亲近，太妍兴奋的高举双手：「我也是他的粉丝！」



快来看《惊人的星期六》这片段吧！也一定要听听太妍的〈我爱你〉！







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