[分集剧情]《为何是吴秀才？》最终回收视创新高！所有案件真相大白，TK会长许峻豪绝对没想到被他背叛！（EP15－16完）

[有雷]《为何是吴秀才？》最后两集用长长的法庭戏来说明所有案件真相， TK会长许峻豪想用听证会让徐玄振终身都无法再成为律师，没想到反被揭开所有丑陋真相！众叛亲离让观众们大呼过瘾，最终回收视飙破2位数！

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《为何是吴秀才？》吴秀才（徐玄振饰）刚得知亲生女儿的存在却在不久后即目睹她的死亡，令她难以接受，自己的一生怎么会如此糟糕，留下了遗书打算做出极端选择，幸好由公灿（黄寅烨饰）找到并带回了吴秀才，法学院团队也大展所长，除了找到公灿（金东九）当年被诬赖的相关证据，更有许多关键影片直指所有案件的真凶。



剧情再度回到一开始最吸引观众注意的朴素英坠楼案，此案的真凶并非已在车内被炸死的洪石八，原来同样是万恶的崔泰国！河室长再度出示了自己当日在顶楼暗中录下的影片，朴素英怀孕并被崔泰国要求与安议员制造绯闻，她希望得到一笔钱拿掉小孩并离开韩国，在与崔泰国谈判的过程，朴素英已作势威胁，要求崔泰国快给钱不然就跳下去，就这样从顶楼被推下。吴秀才事前虽已取得胎儿DNA与崔泰国相符的证据外，河室长的关键影片已让崔泰国百口莫辩。



不仅如此，金东九被诬赖为杀妹凶手一案，虽然TK方面想主张吴秀才未尽力辩护，为失职的律师。不过吴秀才一方则是调查了凶刀上的指纹，除了死者以及金东九的指纹以外，更留有TK会长崔泰国（许峻豪饰）的指纹！直指他才是真正的杀人凶手。为了包庇自己的儿子，出手杀了关键证人全娜贞，而依照指示进行弃尸的司机河室长，竟偷偷录下了当时的画面，成为吴秀才的有力证据。即使现场崔泰国的儿子崔周菀突然承认自己与其他两人是杀人凶手，却无法否认影片中的崔泰国。河室长也出面说明因弃尸过程中被金东九发现，只好击晕他并诬赖他是杀妹凶手。最后TK会长崔泰国始终没有承认错误，看著他一手建立的TK帝国毁於一旦，只是懦弱地选择了服药轻生。



原本忠心耿耿的河室长，在历经儿子的死亡后，吴秀才对他表明自己也经历丧女之痛，但也因为孩子在远处看著自己，而期许自己往后的日子应该过得更端正，希望河室长观察崔泰国会长对他的态度。而当河室长发现崔泰国只想把所有的罪状都推给河室长一人扛下，他也相当心寒於是将所有证据全部提供给吴秀才。崔泰国的二儿子同样对父亲的行径无法苟同，也提供了关键录音档成为证据。



吴秀才经历万念俱灰，几乎已无求生意志的痛苦，在紧要关头转念继续奋斗下去，最终也让正义得以伸张，TK事务所随著会长的离世也已人去楼空，吴秀才不再开设大型律师事务所，每天周旋於权谋之间，而是安於现状为自己而活。



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