《非常律师禹英禑》权敏宇到汪洋匿名留言版留言令人气愤，但这个细节让剧迷爆笑：「这说的肯定是李浚浩！」

《非常律师禹英禑》有好多小彩蛋，而且都很可爱！
ENA话题作《非常律师禹英禑》於本周播出第7集和第8集，以收视率13.0%稳坐水木剧（周三、四）收视冠军。该部作品凭藉著独特又温暖的人物设定和剧情，在炎炎夏日为观众们带去如深海般的清凉，令人眼睛为之一亮。剧组也相当用心，巧妙安排各种「彩蛋」，令剧中角色更加「立体」。如：若是禹英禑和李浚浩有IG，他们大概会分享这些内容吧！
在第7集结尾，权敏宇（朱钟赫 饰）到汪洋的匿名留言版留言（虽然大家都知道是他做的），指出公司的招聘方式有问题。相信不只「春日暖阳」崔秀妍（河允景 饰）为禹英禑（朴恩斌 饰）打抱不平，观众们也相当气愤吧？但这里有个可爱细节，可以稍稍缓解大家的情绪XD
那就是在权敏宇点开留言版前，可以看到有一则内容写著「请不要在特定楼层停太久电梯」的文字。大家瞬间秒懂，这说的绝对是李浚浩（姜泰伍 饰）啊！（大笑）
来唤醒大家的记忆：第3集的时候，正逢午餐时间，大家都饥肠辘辘的，准备搭电梯下楼，到餐厅用餐。浚浩看到英禑，要同事们等一下。等到英禑拿著自己装有饭卷的餐盒并搭乘电梯，浚浩才开朗地表示：「我要关门了～」有够可爱！
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