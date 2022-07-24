《非常律師禹英禑》權敏宇到汪洋匿名留言版留言令人氣憤，但這個細節讓劇迷爆笑：「這說的肯定是李濬浩！」

《非常律師禹英禑》有好多小彩蛋，而且都很可愛！



ENA話題作《非常律師禹英禑》於本週播出第7集和第8集，以收視率13.0%穩坐水木劇（週三、四）收視冠軍。該部作品憑藉著獨特又溫暖的人物設定和劇情，在炎炎夏日為觀眾們帶去如深海般的清涼，令人眼睛為之一亮。劇組也相當用心，巧妙安排各種「彩蛋」，令劇中角色更加「立體」。如：若是禹英禑和李濬浩有IG，他們大概會分享這些內容吧！



在第7集結尾，權敏宇（朱鐘赫 飾）到汪洋的匿名留言版留言（雖然大家都知道是他做的），指出公司的招聘方式有問題。相信不只「春日暖陽」崔秀妍（河允景 飾）為禹英禑（朴恩斌 飾）打抱不平，觀眾們也相當氣憤吧？但這裡有個可愛細節，可以稍稍緩解大家的情緒XD



那就是在權敏宇點開留言版前，可以看到有一則內容寫著「請不要在特定樓層停太久電梯」的文字。大家瞬間秒懂，這說的絕對是李濬浩（姜泰伍 飾）啊！（大笑）



來喚醒大家的記憶：第3集的時候，正逢午餐時間，大家都飢腸轆轆的，準備搭電梯下樓，到餐廳用餐。濬浩看到英禑，要同事們等一下。等到英禑拿著自己裝有飯捲的餐盒並搭乘電梯，濬浩才開朗地表示：「我要關門了～」有夠可愛！

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