【有片】《非常律师禹英禑》EP.9预告：具教焕特别出演「年下男」！姜泰伍对朴恩斌表达不满：「你说了很多关於他的事呢」

1982年生的具教焕将饰演1997年生的「年下男」，他的出现会为朴恩斌与姜泰伍带来什么样的变化？

引发全民追剧热潮的ENA水木剧（周三、四）《非常律师禹英禑》，本周播出第7集和第8集，收视率直接冲破10%，来到13%，稳坐同时段收视冠军，堪称「现象级」。

第9集将於下周播出，预告已经引发高度讨论和期待：与朴恩斌、姜其永同属「Namoo Actors」的具教焕特别出演。他在剧中饰演1997年生的「庞股嘣」，职业是「儿童解放军总司令」，从名字到职业都令人摸不著头绪。

影片中，可以看到具教焕变成孩子们的大玩伴，相当受欢迎。而朴恩斌饰演的「禹英禑」和姜泰伍饰演的「李浚浩」有更近距离的接触，让人看了心跳加速。当英禑把庞股嘣挂在嘴边，浚浩脸露不满：「你今天说了很多关於庞股嘣的事情呢，真羡慕庞股嘣啊～」（比起其他男人，果然还是鲸鱼的故事最有趣吗XD）

有趣的是，禹英禑为1996年生，庞股嘣为1997年生。但现实生活中，朴恩斌为1992年生，具教焕为1982年生。具教焕此次特别出演「年下男」，除了揭示庞股嘣不为人知的故事外，观众们也相当期待他成为英禑和浚浩的「助攻」。



▲具教焕真的很冻龄耶～～～40岁的男人皮肤这么好！

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻