《非常律师禹英禑》三兄弟之争原型案件！剧中「妙招」在现实里也用过

《非常律师禹英禑》第4集讲述三兄弟争夺100亿韩元遗产的案件，其实是以真实案件为原型，就连看似狗血的破解招数也是真实用过的！

这个案件收录於赵宇成（音）律师的随笔集《一个喜悦胜过一千个悲伤》。 现实中的三兄弟父亲在20年前过世，把位於仁川江华的5000坪水田全部转到三儿子的名下。 大儿子和二儿子在首尔工作，三儿子在下乡伺候父母和种田，三人约好老三每年给两个哥哥送去大米，剩下的就自己吃掉或拿去卖。

水田在当时还不值钱，但20年后发生了意想不到的变化：老三名下的水田一带被划入待开发地区，有望获得100亿韩元补偿费。

善良的老三本来就打算把补偿费分给哥哥们，但哥哥们被金钱蒙蔽双眼，一来到老三家就拿出一张切结书，上面写著：水田补偿款要按照老大50%、老二35%、老三15%进行分割。 老三质疑自己的份额太少，两个哥哥则说老三已经用了这块土地很久，而且根据继承法老大老二就是要比老三拿得多。 憨厚纯朴的老三终究签了名。



老三的儿子（对应剧中的董格拉米）听闻这件事后找到赵宇成律师，吐露委屈和愤怒：父亲和我顶著日晒雨淋辛苦种田，每年秋收却要把大米寄给一点忙都不帮的叔叔们; 爷爷把水田给父亲也是叔叔们都同意的，过去20年水田的税也都是我们缴的，爷爷和奶奶也是父亲和我伺候。

赵宇成在切结书里还发现了一个非常有毒的条款：「因为老三一直用这片水田耕作，所以应该负担财产分配过程中产生的诸税公课金，作为对两位哥哥的回报。 」这样一来，作为土地主人的老三实际上分到的补偿费就连5亿韩元都不到。



因为委托人已经签字盖章，剧中郑明锡律师直接断定这场官司绝对赢不了。 但赵宇成律师实在看不过去哥哥们的贪心，熬了几个大夜终於找到「绝妙对策」：根据民法，如果受赠人对赠与人或其妻子、直系血亲做出犯罪行为，就可以取消赠予。（就是董格拉米刺青在手臂上这一段XD）



剧中的董格拉米为了诱导叔叔们打自己和爸爸而大闹祭祀现场，让观众看的目瞪口呆，其实赵宇成的妙招里真的包含这一部份，甚至据说不止如此、还要更夸张！（超好奇XD）



多亏赵宇成律师的妙招，老三最终获得胜诉，两个哥哥也反省了自己的错误，三兄弟就像童话故事一样重归於好。现实里也是happy ending！



赵宇成律师在书中谈到他的信条：「贤明之人不会滥用法律。 重点在於人，比起关注解决纷争的手段，不如更关注纷争的对象。 」《非常律师禹英禑》不仅对这个案件的还原度相当高，对於禹英禑等律师的人性化塑造也很大程度借鉴了这位律师，现实中真的需要多一些这样的人啊~



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