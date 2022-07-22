仿佛从未有过此人！HYBE娱乐和金佳览解约后火速清空她存在过的痕迹，搜索网站同天变更介绍！

金佳览曾是女团LE SSERAFIM一员的痕迹一一被清空。

日前，LE SSERAFIM官咖发布声明，陷入校暴争议的金佳蓝与SOURCE MUSIC解除合约，退出组合LE SSERAFIM，组合将以五人体制继续活动！此前HYBE娱乐一直坚称金佳蓝是无辜的，力保对方，最后在越来越多的证据事实面前，HYBE选择舍弃金佳蓝，宣布与她正式解约。



随后HYBE展开了全面「清除任务」，彷佛LE SSERAFIM从出道开始就只是5人组一样。 LE SSERAFIM官网上从20日开始成员介绍已经变更完毕，HYBE旗下的SOURCE MUSIC简介中也说明「LE SSERAFIM是由宫脇咲良、金采源、许允真、中村一叶、洪恩采5名成员组成的女团」。



随后韩国各大搜索网站也纷纷变更了LE SSERAFIM的介绍，成员仅剩下5人，有些网站还特意在「经历」那一栏标记出了「成员金佳览退队」。 而金佳览的个人简介也从「LE SSERAFIM」成员改成了「歌手」。据韩媒报道称，一般情况下，搜索网站上的信息变更需要经过审核，不过若经纪公司或艺人本人提出申请的话可以更改，但也需要5-7个工作日，没想到20日宣布解约，当天所有搜索网站上的信息就已经更改完成，HYBE和金佳览划清界限的速度有够快的。



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