仿佛從未有過此人！HYBE娛樂和金佳覽解約後火速清空她存在過的痕跡，搜索網站同天變更介紹！

仿佛從未有過此人！HYBE娛樂和金佳覽解約後火速清空她存在過的痕跡，搜索網站同天變更介紹！

明星   2022年7月22日   星期五09:30   Tracy  

（封面圖源：twitter@le_sserafim）

金佳覽曾是女團LE SSERAFIM一員的痕跡一一被清空。

日前，LE SSERAFIM官咖發佈聲明，陷入校暴爭議的金佳藍與SOURCE MUSIC解除合約，退出組合LE SSERAFIM，組合將以五人體制繼續活動！此前HYBE娛樂一直堅稱金佳藍是無辜的，力保對方，最後在越來越多的證據事實面前，HYBE選擇捨棄金佳藍，宣佈與她正式解約。

隨後HYBE展開了全面「清除任務」，彷彿LE SSERAFIM從出道開始就只是5人組一樣。 LE SSERAFIM官網上從20日開始成員介紹已經變更完畢，HYBE旗下的SOURCE MUSIC簡介中也說明「LE SSERAFIM是由宮脇咲良、金采源、許允真、中村一葉、洪恩采5名成員組成的女團」。
（圖源：NAVER、NATE截圖）（圖源：SOURCE MUSIC官網截圖）

隨後韓國各大搜索網站也紛紛變更了LE SSERAFIM的介紹，成員僅剩下5人，有些網站還特意在「經歷」那一欄標記出了「成員金佳覽退隊」。 而金佳覽的個人簡介也從「LE SSERAFIM」成員改成了「歌手」。據韓媒報道稱，一般情況下，搜索網站上的信息變更需要經過審核，不過若經紀公司或藝人本人提出申請的話可以更改，但也需要5-7個工作日，沒想到20日宣佈解約，當天所有搜索網站上的信息就已經更改完成，HYBE和金佳覽劃清界限的速度有夠快的。
（圖源：NATE截圖）

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞
留言/評論
主頁 » 明星 » 仿佛從未有過此人！HYBE娛樂和金佳覽解約後火速清空她存在過的痕跡，搜索網站同天變更介紹！
© 2022 KSD韓星網 版權所有 不得轉載. 關於我們 免責聲明 私隱政策 廣告查詢 招募寫手