仿佛從未有過此人！HYBE娛樂和金佳覽解約後火速清空她存在過的痕跡，搜索網站同天變更介紹！

金佳覽曾是女團LE SSERAFIM一員的痕跡一一被清空。

日前，LE SSERAFIM官咖發佈聲明，陷入校暴爭議的金佳藍與SOURCE MUSIC解除合約，退出組合LE SSERAFIM，組合將以五人體制繼續活動！此前HYBE娛樂一直堅稱金佳藍是無辜的，力保對方，最後在越來越多的證據事實面前，HYBE選擇捨棄金佳藍，宣佈與她正式解約。



隨後HYBE展開了全面「清除任務」，彷彿LE SSERAFIM從出道開始就只是5人組一樣。 LE SSERAFIM官網上從20日開始成員介紹已經變更完畢，HYBE旗下的SOURCE MUSIC簡介中也說明「LE SSERAFIM是由宮脇咲良、金采源、許允真、中村一葉、洪恩采5名成員組成的女團」。



隨後韓國各大搜索網站也紛紛變更了LE SSERAFIM的介紹，成員僅剩下5人，有些網站還特意在「經歷」那一欄標記出了「成員金佳覽退隊」。 而金佳覽的個人簡介也從「LE SSERAFIM」成員改成了「歌手」。據韓媒報道稱，一般情況下，搜索網站上的信息變更需要經過審核，不過若經紀公司或藝人本人提出申請的話可以更改，但也需要5-7個工作日，沒想到20日宣佈解約，當天所有搜索網站上的信息就已經更改完成，HYBE和金佳覽劃清界限的速度有夠快的。



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