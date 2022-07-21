刘亚仁、李奎炯、金成均、高庚杓到邕圣佑！新电影《极速首尔》将於8月26日於OTT平台公开

Netflix新电影《极速首尔》（前译《首尔大作战》）终於敲定在暑假结束前公开！剧情描述在1988年，怀抱著美国梦的上溪洞Supreme团队接到了一个无法拒绝的提案，而展开了VIP秘密资金的调查作战，全剧含有大量飞车追逐镜头，精彩可期。

演出的演员也从先前陆续公布时就令观众们密切期待，包含了《地狱公使》刘亚仁，《分手的决心》高庚杓，《秘密森林》李奎炯，《从零开始爱上你》朴柱炫，《境遇之数》邕圣佑，《虽然是精神病但没关系》吴正世，《迷网追凶》金成均，《柏青哥》郑雄仁，《三姊妹》文素利等等，演技派众星云集自然也引发许多话题讨论。



日前《极速首尔》海报已公开，一辆似乎在疾驶中的车辆，在地上所留下的痕迹清楚可见是88，暗示这部电影的背景即设定在1988年，也让大家好奇这部充满飞车元素的作品。也由於故事背景设定在1988年，大家可想而知所呈现的飞车追逐镜头将出动一连串骨董老式车辆，加上全国疯奥运的1988年，追逐隐藏的VIP秘密资金这场异想天开的首尔大作战，公开前就成功吸引了观众们的好奇心。

所谓上溪洞Supreme团队中被称为最强飘移者的东旭，由刘亚仁饰演，充满感性的DJ宇三则由高庚杓演出，人体导航福南则由李奎炯演出，总骑著脚踏车的鬼才允熙则由朴柱炫饰演，足智多谋就像马盖先的老么准基则由邕圣佑演出，这个特级团队将如何合作呈现他们的默契？而跟团队们对立的人则是负责运送秘密资金的李室长（李奎炯饰）与VIP实际掌握权力的人物姜会长（文素利饰），吴正世与郑雄仁则将演出检察官。《极速首尔》将於8月26日透过Netflix公开。



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