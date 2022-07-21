《精神病房也会迎来清晨》朴宝英、延宇振、张东润、李姃垠确认合作进行剧本阅读

由Netflix所推出的电视剧《僵尸校园》导演李载奎再度与N台携手合作，这次推出的是人伦疗愈电视剧《精神病房也会迎来清晨》，描述初次来到医院精神科的故事多恩，在精神科病房中所看见的世界以及内心冷漠的人们所展开的故事。

公开后仅3日就创下超高收视纪录并造成韩式丧尸风潮的《僵尸校园》，以及展现出每个人细腻内心世界的电影《亲密陌生人》，李载奎导演在每一部作品中总带来令人难忘并省思的讯息。本次的作品《精神病房也会迎来清晨》改编自同名网路漫画，描述精神病院内外的人们各自疗愈自己内心的过程。而演员们的阵容也令人眼睛一亮，包含了《某一天灭亡出现在我家门前》《大力女子都奉顺》《Oh我的鬼神君》的朴宝英、《三十九》《不要恋爱要结婚》的延宇振、《我们的蓝调时光》《寄生上流》李姃

垠，以及《绿豆传》《Search》的张东润。



朴宝英将演出《精神病房也会迎来清晨》中的女主角多恩，从内科初次来到精神科病房的护士，将遇到许多令人意想不到的状况，虽然困难充满挑战，但她为患者著想的心始终如一。延宇振将饰演医师董高允一角，性格有些特别，但总在一旁看著多恩而露出会心的微笑。张东润将饰演多恩的好友宋有灿一角，虽然表面开朗但内心也拥有不为人知的痛苦秘密。而演技派李姃垠则将演出老资格护理长宋孝新一角，守护著精神科病房的所有护士与患者们。《精神病房也会迎来清晨》将只在Netflix独家公开。

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