【有片】《非常律师禹英禑》下集朴恩斌与姜泰伍的感情线或有进展！官方认证两人是「爱情」的关系，盘点那些甜蜜又温馨的互动

除了这对「官配」，不晓得有没有观众和小编一样，很好奇英禑的闺蜜「董格拉米」，和浚浩的室友「权敏宇」，两人日后会不会有感情线？

ENA水木剧（周三、四）《非常律师禹英禑》威力持续延烧，本周播至第6集，剧情尚未过半（共16集）收视率逼近10%。昔日「无名小台」傲视同时段各个电视台，稳坐冠军，「开台功臣」非它莫属！

近日，官方公开《非常律师禹英禑》的人物关系图，可以看到从第一集开始，就对禹英禑（朴恩斌 饰）相当关心的李浚浩（姜泰伍 饰），两人之间用粉红色的「爱情」联系起来。当然，随著剧情发展，人物关系图可能会慢慢演变成不同的样貌，小编就蛮好奇「董格拉米」和「权敏宇」之间，日后会不会有什么「关系」呢！（笑）

还记得在本周播出的第5集，英禑和浚浩一起去拜访客户前，英禑拿著小槌槌问浚浩：「李浚浩喜欢禹英禑，是事实吗？」这直球丢得让浚浩一时之间不晓得如何回答。没关系，Netflix制作了一个小合集（请往右滑），帮浚浩回答：「没错，千真万确。」单独碰杯、等她一起坐电梯、一起共进午餐…小编觉得最后一个莫名大快人心哈哈哈！！！

第7集预告中，可以看到浚浩贴心地帮英禑披上外套。秀妍（河允景 饰）告诉英禑，总觉得浚浩喜欢她。但英禑表示，很难有人会喜欢上自己；董格拉米（朱玄英 饰）则问英禑：「你有心跳加速过的感觉吗？」英禑的脸红通通的，并回答：「我有那样过」，闺蜜直呼：「你真的很喜欢他耶！」

英禑表示，想要确认自己对浚浩的心意，浚浩慢慢靠近英禑…就像上星期公开第5集的预告一样，当时英禑拿著小槌槌问浚浩：「李浚浩喜欢禹英禑，是事实吗？」这次则是：「我想确认我是不是喜欢李浚浩」，又要充满悬念、心痒痒地度过一周了！

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