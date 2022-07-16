【有片】《非常律師禹英禑》下集朴恩斌與姜泰伍的感情線或有進展！官方認證兩人是「愛情」的關係，盤點那些甜蜜又溫馨的互動

除了這對「官配」，不曉得有沒有觀眾和小編一樣，很好奇英禑的閨蜜「董格拉米」，和濬浩的室友「權敏宇」，兩人日後會不會有感情線？

ENA水木劇（週三、四）《非常律師禹英禑》威力持續延燒，本週播至第6集，劇情尚未過半（共16集）收視率逼近10%。昔日「無名小臺」傲視同時段各個電視臺，穩坐冠軍，「開臺功臣」非它莫屬！

近日，官方公開《非常律師禹英禑》的人物關係圖，可以看到從第一集開始，就對禹英禑（朴恩斌 飾）相當關心的李濬浩（姜泰伍 飾），兩人之間用粉紅色的「愛情」聯繫起來。當然，隨著劇情發展，人物關係圖可能會慢慢演變成不同的樣貌，小編就蠻好奇「董格拉米」和「權敏宇」之間，日後會不會有什麼「關係」呢！（笑）

還記得在本週播出的第5集，英禑和濬浩一起去拜訪客戶前，英禑拿著小槌槌問濬浩：「李濬浩喜歡禹英禑，是事實嗎？」這直球丟得讓濬浩一時之間不曉得如何回答。沒關係，Netflix製作了一個小合集（請往右滑），幫濬浩回答：「沒錯，千真萬確。」單獨碰杯、等她一起坐電梯、一起共進午餐…小編覺得最後一個莫名大快人心哈哈哈！！！

第7集預告中，可以看到濬浩貼心地幫英禑披上外套。秀妍（河允景 飾）告訴英禑，總覺得濬浩喜歡她。但英禑表示，很難有人會喜歡上自己；董格拉米（朱玄英 飾）則問英禑：「妳有心跳加速過的感覺嗎？」英禑的臉紅通通的，並回答：「我有那樣過」，閨蜜直呼：「妳真的很喜歡他耶！」

英禑表示，想要確認自己對濬浩的心意，濬浩慢慢靠近英禑…就像上星期公開第5集的預告一樣，當時英禑拿著小槌槌問濬浩：「李濬浩喜歡禹英禑，是事實嗎？」這次則是：「我想確認我是不是喜歡李濬浩」，又要充滿懸念、心癢癢地度過一週了！

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