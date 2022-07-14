「终於到她的季节了～」知名娱乐记者公开朴恩斌美谈：这一切都是她应得的！

风头正劲的《非常律师禹英禑》女主角朴恩斌，不为人知的美谈大曝光。

YouTuber李振浩一向以揭发、爆料娱乐圈各种八卦而闻名，日前他就公开了一段「早就料定禹英禑会爆红？业界人士很早就预言朴恩斌会大势的理由」的影片，让人十分好奇。李振浩在影片中表示：「（禹英禑）是一个会产生偏见和误解、难度非常高的角色，（朴恩斌）完美消化，赞美声不断。采访过她的记者们对她赞不绝口，态度端正，情商很高。面对每个问题都会认真回答。她那种'记者们远道而来就是为了采访我，我必须要说点什么'的想法很强烈，所以她经常拿著自己写的角色笔记，努力给出每一位记者不同的答案。」



李振浩还称：「还有记者透露很多演员同僚都夸她人品很好，与她一起工作过的记者也称赞她是一位了不起的演员。 之前有一位记者无意中提及很想拥有《Stove League》里的毛绒玩具，他只是随口说说而已，没想到朴恩斌就记住了，直接当做礼物送给对方，那个玩具非常难买，她绝对是一个细心、体贴的人。」



「这次《非常律师禹英禑》如此火爆不是偶然，是朴恩斌一直努力构建自己领域的结果，很期待她今后的表现。」



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