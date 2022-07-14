BTS防弹少年团最新近况：故地重游论岘洞，柾国站姿完美诠释「忙内On The Top」！

暂停团队活动的防弹少年团的成员们最近在忙什么呢？

防弹少年团官宣暂停团队活动后，成员们也纷纷投入到了个人工作中去。J-HOPE忙著发行SOLO歌曲，V和朴叙俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植等几个好兄弟早前一起拍摄了综艺《In The Soop》。

最近又有网友在街头捕捉到了RM、JIMIN、JIN和柾国几人的身影，他们出现在了首尔论岘洞附近。RM双手插在裤子口袋里，和JIMIN一前一后一边聊天一边散步、忙内柾国站在台阶上「俯视」著哥哥们，他们的身边还围著一大群摄影师，因此粉丝们猜测他们可能在拍《奔跑吧，防弹》。



논현동에 애들사진 계속 올라 오길래 올림

ㅠㅠㅠㅠㅠ 옛날 숙소랑 빅힛 다녀 왔나봄

옛 추억 회상하며 다니는 그런건가 ?

달방 감독님 보이는 것 같은데 달방 존버#BTS #방탄소년단 @BTS_twt pic.twitter.com/ERNVQ5djKL — 갱아 (@lxxyxxkkkk) July 12, 2022

论岘洞是防弹少年团开始的地方，有著7名成员诸多的回忆，他们第一个宿舍就是这栋小楼的三层，连练习室都在论岘洞内，还有他们之前经常光顾的「Yoojung食堂」也在附近，成员们连续两年每天都在这里吃饭，店主对成员们也非常熟悉。 看来这一次的拍摄是他们的回忆之旅啊！



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