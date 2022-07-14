「終於到她的季節了～」知名娛樂記者公開朴恩斌美談：這一切都是她應得的！

風頭正勁的《非常律師禹英禑》女主角朴恩斌，不為人知的美談大曝光。

YouTuber李振浩一向以揭發、爆料娛樂圈各種八卦而聞名，日前他就公開了一段「早就料定禹英禑會爆紅？業界人士很早就預言朴恩斌會大勢的理由」的影片，讓人十分好奇。李振浩在影片中表示：「（禹英禑）是一個會產生偏見和誤解、難度非常高的角色，（朴恩斌）完美消化，讚美聲不斷。採訪過她的記者們對她讚不絕口，態度端正，情商很高。面對每個問題都會認真回答。她那種'記者們遠道而來就是為了採訪我，我必須要說點什麼'的想法很強烈，所以她經常拿著自己寫的角色筆記，努力給出每一位記者不同的答案。」



李振浩還稱：「還有記者透露很多演員同僚都誇她人品很好，與她一起工作過的記者也稱讚她是一位了不起的演員。 之前有一位記者無意中提及很想擁有《Stove League》裡的毛絨玩具，他只是隨口說說而已，沒想到朴恩斌就記住了，直接當做禮物送給對方，那個玩具非常難買，她絕對是一個細心、體貼的人。」



「這次《非常律師禹英禑》如此火爆不是偶然，是朴恩斌一直努力構建自己領域的結果，很期待她今後的表現。」



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