只要有趣，就会成功！今年（2022年）两部黑马剧：《社内相亲》、《非常律师禹英禑》

有网友表示：「今年到目前为止，刚好就看了这两部～」

甫播出4集的ON档剧《非常律师禹英禑》（共16集），播出后掀起一股「禹英禑热潮」，只要说到鲸鱼、饭卷、正著念和倒著念等，几乎都会想到禹英禑。

该部电视剧通过ENA频道播出，首播收视率0.9%，第一集播出后引发广大回响。随著口碑发酵，韩国观众纷纷寻找「ENA」用电视观看，目前收视率为5.2%，是同档水木剧（周三、四）的收视冠军，可谓「ENA开台功臣」。

Netflix也於全球同步播出，目前全球榜排名涨至第8，不只韩国国内，海外观众也沦陷。看过《禹英禑》的人们，绝对会变成「英禑妈妈」，忍不住说出：「真的太、可、爱、了！」主演朴恩斌与助演姜泰伍、姜其永、河允景、朱钟赫、全培秀、朱玄英等人的默契配合，也成为大家茶余饭后的话题，名副其实的「黑马剧」。

而今年的另一部「黑马剧」，应该就属SBS漫改剧《社内相亲》了。只看海报或许会「劝退」观众，但该部电视剧播出后，口碑也是渐渐发酵，首播收视率以4.9%开始，终映则落在11%区间，最高收视率曾达11.6%。

该部电视剧也同步於Netflix播出，全球榜曾爬升至第2名。剧情轻松有趣，导演、编剧和演员们的默契配合，让人忍不住一集接著一集。主演安孝燮、金世正、薛仁雅、金旻奎，也获得海、内外许多人气，目前都投入下一部作品的准备。

要说「美中不足」的，大概就是《社内相亲》只有12集吧！许多观众都想看到剧中两对CP举行婚礼呢，没有拍出来，令人直呼「可惜」。不晓得当时有追看的各位，是不是也这么觉得呢～？

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻