创造出偶像们许多「名场面」的幕后功臣现身！「抱著父母想要好好看到孩子们的心情，不随意对待任何一个人」

因为疫情影响，粉丝们无法直接到场为偶像们应援，而「近距离直拍」可以增加「临场感」，也创造许多名场面。为了好好呈现4分钟的舞蹈影片，导演们可是下了不少苦心，一起来看看幕后故事！



tvN综艺节目《刘QUIZ ON THE BLOCK》於近期采访SBS《人气歌谣》两位摄影导演――曹振贤、宋乐勋，并分享幕后故事。因为自己的职业是拍摄别人，他们习惯穿著黑色衣服，就算自己不小心入镜，也不会太过突兀。

其实「近距离拍摄」从以前就有了，但导演们总想著「再近一点、再近一点」，也想著要创造多一点变化，所以手持摄影机震动的时机，还有何时要跟著偶像们前进、后退，都不能马虎。导演们就这样跟著偶像们跑来跑去，这样观众们才会有「临场感」。《人气歌谣》於周日拍摄，但导演们从周四就开始准备了，因为要熟悉偶像们的舞蹈、走位。偶像组合的成员数越多，拍摄起来越困难。





拍摄女团时比较注重表情演技和舞蹈线条，男团则比较注重表演力和刀群舞。因为人数多，每个成员被分配到的拍摄时间其实很短暂。抱著要让父母好好看到自己的孩子的心情，导演不随便对待任何一位成员，在自己的镜头里，每个人都很珍贵。

想到偶像们为了站上舞台，投入了多少心血，导演们就有股使命：「哪怕时间很短，我也要拍到他」。导演们也非常幽默，他们时常会观看粉丝们的留言，大家一片好评，其中有个一定要和公司一起看的留言：「应该给摄影导演涨薪水才对！」令刘在锡不禁哈哈大笑。

▲导演们近期拍摄的直拍影片之一：娜琏《POP!》

Hui@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻