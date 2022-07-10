《柔美的细胞小将2》EP.9-10安普贤回归太帅具雄派崛起！不原谅八笔但一定要原谅朴珍荣的哭戏成经典

第二季追看到第10集，M编已经不是「具雄派」or「八笔派」，只希望柔美能够幸福的「柔美幸福派」了。TAT

TVING 人气漫改剧《柔美的细胞小将2》在本周播出了 EP.9-10，具雄（安普贤 饰）的戏份原来还没结束，再次出现后成为了白手起家的高富帅游戏公司代表，八笔（朴珍荣 饰）突然决定搬家的举动，也让柔美（金高银 饰）意识到了事情并不单纯。



EP.9

柔美遇见了守在八笔家外的多恩（辛睿恩 饰），多恩得知八笔要搬家后脱口说出：「难道是因为我吗？」还表明了自己喜欢八笔的心意，对柔美感到很抱歉。之后，柔美与八笔见面直接了当地询问是否曾因为多恩动摇，但他回覆的速度太慢，柔美也从他的表情和迟疑中发现了真相。



柔美含著泪说出「分手吧」，八笔难过的挽留著柔美，乞求她不要离开自己，虽然柔美努力想要接受这一切，考虑著要不要原谅八笔，但「对别的女生短暂的心动」这件事，成为了压垮她的最后一根稻草，柔美的爱情细胞长出了恶魔犄角，变成了怪物般的存在。



▼「柔美，我爱你，我一点也不想跟你分手，别走…。」八笔这段哭著求柔美的片段，也让粉丝们大喊：「就算不原谅八笔，也一定要原谅朴珍荣啊～。TAT」但柔美表示已经不能当作没发生过，无法回到从前了而转身离开。



EP.10

和八笔分手后，作家细胞执掌大权，柔美也全心全意投入工作之中，作品大受欢迎！成为了高人气的新人作家，认识了帮她文字配图的插画家 Ctrl+Z（P.O 饰），虽然刚开始很不合拍，却也引发不少矛盾的爆笑场面，在作品爆红后 Ctrl+Z 则受到了游戏公司的青睐，获得了新的工作机会，那间公司的代表就是具雄，在得知八笔和具雄都是柔美的前任后，对柔美忽然另眼相看～。XD



具雄心底深处仍旧珍藏著与柔美的回忆，甚至在其中一间书店买下了她所有的作品，本来只想默默支持，却因为与 Ctrl+Z 的合作再次遇见了柔美（Ctrl+Z 发现具雄仍然在意柔美后，刻意安排两人偶然相见），这一次命运般的再度重逢，再加上得知了柔美现在是单身的状态，具雄燃起了重新追回柔美的希望，但已经视爱情为无物的柔美，又会如何面对这样的情况呢？



▼下一集 EP.11 预告，前任们具雄VS八笔都回到柔美的生活圈，一个希望能经常见面、轻松自在的相处，一个说表示对她很想念：



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