《非常律师禹英禑》EP.3 结尾让人超心疼！花两集让人爱上朴恩斌，也透过社会案件让大众反省自身

大家看了昨晚的 EP.3 吗？好心疼禹英禑（朴恩斌 饰）却又无可奈何啊～。（收视率狂飙到4趴啦！）

ENA 新剧《非常律师禹英禑》如黑马之姿在上周开播就冲出好评，一部优质韩剧直接让收视率翻倍成长，从EP.1的AGB全国收视率0.95 %提升到EP.3的4.03%，数据上相当惊人，也认证了这部剧的超高人气与讨论度。





接下来将谈及昨晚 EP.3 剧情…



EP.3的案件是「伤害致死案」，父母回到家发现患有自闭症的弟弟乱拳打死高材生哥哥，嘴里不停喊著：「找死！不可以！」被害者体内酒精浓度高且身上多处骨折，但两兄弟平时感情非常好，所以也让父母们想像不到居然会发生这样的憾事。



禹英禑接下了此案并与李俊浩（姜泰伍 饰）一同前往调查，发现哥哥其实活著时因学习压力过大而经常有轻生念头，弟弟仅仅是为了救哥哥才出现了开头这样的场面，身上多处骨折也是因为想施行心肺复苏术，而他们的父母一方面想让弟弟脱罪，另一方面也不愿让大众知道哥哥的死是因为轻生。



期间，禹英禑在这一集也受到许多异样的眼光和对待，像是偶遇李俊浩的后辈被当成志工和身心障碍者，检察官更在法庭上直接指出她自闭障碍问题，让她的存在变成是案件的矛盾点，所以当被告人父亲提出要她退出案件时，她毫无反驳直接同意，最终自行得出一个结语是：「我不是对被告有帮助的律师，我不是…对被告…有帮助…的律师。」表情和语气则渐渐透露出失望与难过。



虽然案件在她的推断和建议下顺利解决，但她最终也决定提出辞职离开律师事务所，让人意想不到的超光速发展，究竟下一集禹英禑会如何解决这个人生难题，继续她的律师之路呢？



本剧在职场和罗曼史中也拿捏得恰到好处，禹英禑和李俊浩的感情线受到很大的关注，不过偶遇后辈歧视了禹英禑的事情，也让李俊浩耿耿於怀，还买了礼物想要送给她，究竟得知禹英禑要辞职一事后，李俊浩又会做出什么行动呢？一起期待今晚的 EP.4 吧！



▼EP.4 预告：



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