22日快来～《IN THE SOOP：友情旅行》海报公开！朴叙俊、崔宇植、朴炯植、V、Peakboy展开4天三夜旅行！

7日，HYBE 通过《IN THE SOOP》官方推特帐号公开《IN THE SOOP：友情旅行》的海报。

公开的海报中，BTS防弹少年团V、崔宇植、Peakboy、朴炯植和朴叙俊并排坐在坐在阳光明媚的窗边。



《IN THE SOOP：友情旅行》讲述的是暂时停止华丽的舞台上的忙碌生活，在森林里享受悠闲和治愈的艺人们的「日常和休息之间」的综艺真人秀。演艺圈代表好友「Wooga Family」朴叙俊、Peakboy、崔宇植、朴炯植、BTS防弹少年团V将展开4天3夜的旅行，



朴叙俊和 Peakboy 是中学就认识的朋友，在2012年拍摄《Family》后，和崔宇植成为了至亲。2016年因为拍摄《花郎》和朴炯植、V 相识，在大哥的介绍下，大家熟了起来，也玩在一起。而 V 也曾亲自说明过「Wooga Family」，这其实是缩写，完整句子是「我们是一家人吧？」（우리 가족인까？读音 Woori gajok-inga？）取头尾字而来。



另外，《IN THE SOOP：友情旅行》总共有4集，将在7月22日晚上9点（韩国时间）在 JTBC 首播，22日晚上11点开始可以通过 Disney+ 收看。

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