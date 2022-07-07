《非常律師禹英禑》EP.3 結尾讓人超心疼！花兩集讓人愛上朴恩斌，也透過社會案件讓大眾反省自身

大家看了昨晚的 EP.3 嗎？好心疼禹英禑（朴恩斌 飾）卻又無可奈何啊～。（收視率狂飆到4趴啦！）

ENA 新劇《非常律師禹英禑》如黑馬之姿在上週開播就衝出好評，一部優質韓劇直接讓收視率翻倍成長，從EP.1的AGB全國收視率0.95 %提升到EP.3的4.03%，數據上相當驚人，也認證了這部劇的超高人氣與討論度。





接下來將談及昨晚 EP.3 劇情…



EP.3的案件是「傷害致死案」，父母回到家發現患有自閉症的弟弟亂拳打死高材生哥哥，嘴裡不停喊著：「找死！不可以！」被害者體內酒精濃度高且身上多處骨折，但兩兄弟平時感情非常好，所以也讓父母們想像不到居然會發生這樣的憾事。



禹英禑接下了此案並與李俊浩（姜泰伍 飾）一同前往調查，發現哥哥其實活著時因學習壓力過大而經常有輕生念頭，弟弟僅僅是為了救哥哥才出現了開頭這樣的場面，身上多處骨折也是因為想施行心肺復甦術，而他們的父母一方面想讓弟弟脫罪，另一方面也不願讓大眾知道哥哥的死是因為輕生。



期間，禹英禑在這一集也受到許多異樣的眼光和對待，像是偶遇李俊浩的後輩被當成志工和身心障礙者，檢察官更在法庭上直接指出她自閉障礙問題，讓她的存在變成是案件的矛盾點，所以當被告人父親提出要她退出案件時，她毫無反駁直接同意，最終自行得出一個結語是：「我不是對被告有幫助的律師，我不是…對被告…有幫助…的律師。」表情和語氣則漸漸透露出失望與難過。



雖然案件在她的推斷和建議下順利解決，但她最終也決定提出辭職離開律師事務所，讓人意想不到的超光速發展，究竟下一集禹英禑會如何解決這個人生難題，繼續她的律師之路呢？



本劇在職場和羅曼史中也拿捏得恰到好處，禹英禑和李俊浩的感情線受到很大的關注，不過偶遇後輩歧視了禹英禑的事情，也讓李俊浩耿耿於懷，還買了禮物想要送給她，究竟得知禹英禑要辭職一事後，李俊浩又會做出什麼行動呢？一起期待今晚的 EP.4 吧！



▼EP.4 預告：



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