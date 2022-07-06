少女时代团综《少时贪探》还原经典歌曲造型＋跳舞！太妍还开玩笑提「退团」，秀英回应超爆笑！

少女时代今年8月将迎来出道15周年，爲了长时间给予喜爱和支持的粉丝们，她们也将发行新专辑。时隔5年回归的她们，还准备各种活动，其中之一就是在5日首播的团综《少时贪探》。

《少时贪探》以「15周年纪念派对」开始，录制前润娥在群组说：「各位～我们在第一次录影时，也决定一个穿著怎么样？」成员们也纷纷提出意见，太妍：「不然各穿一件打歌服？不要重覆，毕竟是少时15周年嘛～」



开场时，大家穿著「2022年版本」的打歌服现身，Tiffany《再次重逢的世界》、Sunny《Run Devil Run》、润娥《Hoot》、秀英《The Boys》、孝渊《I Got a Boy》、俞利《Lion Heart》、太妍《All Night》（徐玄因为行程没有参与），可能因为太久没有表演，每个人出场都超害羞～而这波旧歌串烧，让不少粉丝都超感动。



孝渊就说：「我觉得舞蹈都没有重复到，真的很神奇！」她们并没有事先说好，就各自选择不同的风格。俞利：「如果重复的话，应该要有处罚的说。」太妍开玩笑说：「没有～（重复）说好要退团的。」秀英又补一句：「应该要重复的...」Sunny：「可以退团的最后机会了！」果然都超有综艺感啊 XD



近日，成员们陆续在个人 IG 分享在练习室练习的照片，而日前她们也确定已完整体出演《惊人的星期六》和《文明特急》，希望8月到来啊～～

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻