刘在锡&金软景&李光洙加盟Netflix新综艺《Korea No.1》，「超萌身高差」、「兄妹化学反应」引期待！

这个组合太让人期待了！「男/女版李光洙」首次合体，刘在锡站在中间看起来有点心酸XDD

《Korea No.1》是Netflix全新打造的综艺节目，刘在锡、金软景和李光洙三人寻找韩国No.1的匠人，体验各种传统劳动，毫无保留地挥洒体力和精神力、努力成为当天的No.1。

今天公开的第一波现场照片里，三个人在偏僻的乡村寻找匠人所在之地。 金软景身为韩国国家女排队长，身高达到192公分，李光洙也有193公分，刘在锡站在两人中间显得格外娇小乖巧：



劳动过程中大家不停拌嘴并出现无法预料的身体gag，据悉无厘头气质的金软景和李光洙散发出「兄妹化学反应」，刘在锡则是一脸慈爱在旁边煽风点火，这画面想想就非常好笑啊XD



金软景因为个子超高且综艺感十足，在《Running Man》一露面就被成员们惊呼是「女版李光洙」，大家都很期待两人合体出演节目，这次终於如愿以偿~



《Korea No.1》是《孝利家民宿》《魔女狩猎》郑孝民PD建立制作公司后参与的第一个综艺，也是郑PD和刘在锡在《Sugar Man》《工作见面的关系》之后第三次合作，让人很期待会以什么风格传递超越时代的传统与劳动的价值。

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