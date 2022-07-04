【韩网热议】看过《非常律师禹英禑》的人，都在说这部剧的「致命缺点」！ 让网友一致认同：「真心话」

由朴恩斌、姜泰伍、姜其永主演的《非常律师禹英禑》，讲述智商高但情商低，有自闭障碍的「禹英禑」作为律师成长过程的电视剧。

《非常律师禹英禑》虽然不是 Netflix 原创剧，但在亚洲地区排名都在前茅，之后可能还会获得更高的人气。不仅仅是在 OTT 平台，在接触性较低的ENA频道也充分享受著电视剧的人气效果，第1集全国收视为0.9%，到了第2集已经翻倍成长，达到1.8%，这也是ENA频道自身的最高收视率。



今日（4日），在韩国论坛 The Qoo 有一篇以「看过《非常律师禹英禑》的人都在说的缺点」的文章，引发热烈讨论。缺点就是...只出了两集 XD



有网友还写下观看后记：「《禹英禑》第1集、第2集都看完了，非常非常有趣，如果说这部电视剧有缺点的话，那就是第3集还没有出来。」

우영우 1,2화 다 봤고 너무너무 재밌다

이 드라마에 단점이 있다면 3화가 아직 안 나왔다는 것 — 홈21 (@drama5il) July 1, 2022

该文章提到最近电视剧一次性全部播完的情况很多，让大家每周都等代电视剧很辛苦、很郁闷，离完结（8月18日）还有很长一段距离。这也其他网友回覆：「真心话」、「正在考虑要不要再看第1、2集ㅠㅠ」、「拜托拍一周7天的电视剧吧！我要疯了」、「朴恩斌真的研究了很多关於自闭症的...」、「是不是太过分了？爲什么只播2集呢？缺点太致命了」、「推荐大家一起看，等待好累啊」、「那得累积点再看啊」、「星期三什么时候来ㅠㅠ」、「不敢相信爲什么还是周一呢」、「真的...给我第3集」等等。



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