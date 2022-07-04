李圣经真的是「长腿男神收割机」呀！将与金英光＆盛骏合作新剧《说是爱情》，三人同框画面一定超养眼♥

新剧《说是爱情》剧情叙述一对男女因仇恨产生纠葛，却放下了复仇、开始互相理解对方的艰难困境，是部会让人动容且心动的浪漫爱情剧。

金英光饰演「韩东振」，是一名工作狂，一辈子都在与孤独奋斗，为此沉迷在了工作之中。当他因爱情受伤、忍受著孤独的日子里，他遇到了为复仇而和他纠缠在一起的女子「宇宙」，人生发生变化。



日前，金英光才在 IG 上传应援咖啡车的认证照，在剧中的造型也曝光，有著189公分的他还有著一双大长腿，这也让音文硕留言：「腿又变长了吗？」

李圣经饰演「申宇宙」，她要向影响自己家庭甚至是整个人生的韩东镇报复，但在逐渐了解韩东镇之后却下不了手，反而对他出现了不同的情感而陷入混乱。李圣经的作品也是一部接著一部！《流星》才刚结束不久，马上又接新作品，让人期待这次的角色呢～



盛骏则饰演「申宇宙」的完美神秘男闺蜜「尹俊」，尹俊是在僵化的家庭中长大的人物，家里谁都不爱说话，有著令人摸不透的性格，但和宇宙是最好的朋友，是共能彼此秘密的朋友，也有著和家人一样的关系。



盛骏在退伍之后，通过电影《怪奇宅》展现了与众不同的魅力，与金南佶、李多熙、车银优合作的奇幻驱魔剧《Island》也即将公开。会在《说是爱情》展现什么样的新魅力，也备受期待！



三人都是模特儿出身，金英光＆盛骏还是至亲（他们两个和李洙赫、金宇彬、洪宗玄还被称为「模特儿界的复仇者联盟」）到时候他们站在一起肯定气场不凡，画面会超级好看的吧！另外，《说是爱情》目前正在讨论上线的 OTT 平台，预计在明年上半年播出。

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