【韓網熱議】看過《非常律師禹英禑》的人，都在說這部劇的「致命缺點」！ 讓網友一致認同：「真心話」

由朴恩斌、姜泰伍、姜其永主演的《非常律師禹英禑》，講述智商高但情商低，有自閉障礙的「禹英禑」作為律師成長過程的電視劇。

《非常律師禹英禑》雖然不是 Netflix 原創劇，但在亞洲地區排名都在前茅，之後可能還會獲得更高的人氣。不僅僅是在 OTT 平台，在接觸性較低的ENA頻道也充分享受著電視劇的人氣效果，第1集全國收視為0.9%，到了第2集已經翻倍成長，達到1.8%，這也是ENA頻道自身的最高收視率。



今日（4日），在韓國論壇 The Qoo 有一篇以「看過《非常律師禹英禑》的人都在說的缺點」的文章，引發熱烈討論。缺點就是...只出了兩集 XD



有網友還寫下觀看後記：「《禹英禑》第1集、第2集都看完了，非常非常有趣，如果說這部電視劇有缺點的話，那就是第3集還沒有出來。」

우영우 1,2화 다 봤고 너무너무 재밌다

이 드라마에 단점이 있다면 3화가 아직 안 나왔다는 것 — 홈21 (@drama5il) July 1, 2022

該文章提到最近電視劇一次性全部播完的情況很多，讓大家每週都等代電視劇很辛苦、很鬱悶，離完結（8月18日）還有很長一段距離。這也其他網友回覆：「真心話」、「正在考慮要不要再看第1、2集ㅠㅠ」、「拜託拍一週7天的電視劇吧！我要瘋了」、「朴恩斌真的研究了很多關於自閉症的...」、「是不是太過分了？爲什麼只播2集呢？缺點太致命了」、「推薦大家一起看，等待好累啊」、「那得累積點再看啊」、「星期三什麼時候來ㅠㅠ」、「不敢相信爲什麼還是週一呢」、「真的...給我第3集」等等。



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