金钟国，这样你要怎么交女友？2年开一次冷气还是为了《Running Man》成员，去年冷气费直接为零

金钟国的抠门程度又一次刷新了大家对他的认知。

熟悉金钟国的粉丝和网友们都知道，他是一个极度节约的人。 明明是多档电视台的固定嘉宾，还有音源收入、投资回报等等，身家粗略估计有700亿（韩币），但即使这样他的人生格言依旧是「能省则省」！

昨晚播出的《Running Man》里，成员们一起去了金钟国的家，大家在地下停车场集合，还调侃宋智孝：「你像是刚从上面走下来。 」宋智孝大方回应：「这是新婚的房子，今天特意在这里招待大家，请随意。 」哪怕是按错了大门密码也绝对没减少一丝自己是这家「女主人」的气势。

一进门梁世灿就发现金钟国家里居然开了冷气，金钟国解释：「该开的时候还是会开的，毕竟现在客厅里这么多人。 」HAHA不忘吐槽：「上次冬天来的时候，我还是第一次感到脚底冰凉。 」爆料金钟国冬天的时候连暖气都舍不得开。 听了之后，金钟国立刻反驳：「从去年到今年，还是第一次开冷气。 」



金钟国抠门的方式多种多样，除了夏天不开冷气，冬天不开地暖之外，还会吃苹果屁股、纸巾湿巾舍不得用、洗碗的手套破了也舍不得扔、拖鞋只买特价均码、洗碗水不舍得开太大、灯也舍不得开，久而久之「小气国」的花名就被传了出去。 身家百亿却活得如此抠门，金钟国曾经解释过：省钱是为了让以后的老婆和孩子花，所以现在才节省。

只是，金钟国你有没有想过，虽然你这样节约是为了存钱给未来的老婆孩子用，可是如此抠门的生活方式真的不会吓跑女生吗？？

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